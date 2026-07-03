La Selección de Cabo Verde consiguió consolidarse en la primera fase como una de las revelaciones del Mundial 2026, al lograr meterse en el selecto grupo de clasificados. La escuadra que representa a la CAF comenzará su recorrido por los Playoffs del torneo, donde cuentan con un plus: tienen todo para ganar y nada para perder.

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En la fase de grupos, los ‘Tiburones Azules’ fueron noticia en los diarios por sacarle puntos a dos campeones del mundo como España y Uruguay, empatando con cada uno. No conformes con ello, van por otro desafío: eliminar a Lionel Messi y Argentina, vigentes campeones de este certamen y defensores del título hace cuatro años.

¿Cuál fue la mejor participación histórica de Cabo Verde en Mundiales?

Aunque muchos están expectantes con el juego entre Argentina y Cabo Verde y especulan con un posible batacazo este viernes, hay que poner las cartas encima de la mesa. Lo cierto es que esta es su mejor actuación mundialista ya que se trata de… ¡la primera! Nunca antes de este Mundial 2026 había esta selección jugado la Copa del Mundo.

Bubista conduce la esperanza caboverdiana [Foto: Getty]

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¿Cómo se clasificó Cabo Verde a este Mundial 2026?

El conjunto de Pedro Leitao Brito (más conocido como Bubista) sacó boleto a este certamen por primera vez tras ganar el Grupo D de las Eliminatorias Africanas para la Copa del Mundo. Allí, finalizó primero con 23 puntos, producto de siete victorias, dos empates y una derrota, dejando a Camerún como escolta y eliminados a Libia, Angola, Mauricio y Suazilandia.

¿Cuál es el Ranking FIFA de Cabo Verde en el Mundial 2026?

Tras sus primeros encuentros disputados en esta corriente competición, los ‘Tiburones Azules’ escalaron a la 64° posición del listado de selecciones de todo el planeta. Quedaron por delante de muchos países que también han participado de la cita mundialista, como Ghana, Jordania, Curazao, Nueva Zelanda o Haití, entre otros equipos.