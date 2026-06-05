¿A qué hora juegan San Antonio Spurs vs. New York Knicks HOY por el Juego 2 de las Finales de la NBA?

Los Knicks se impusieron en el primer partido por 105-95 y ahora los Spurs intentarán igualar la serie en Texas.

La NBA no descansa. Este viernes 5 de junio San Antonio Spurs y New York Knicks se enfrentan en el marco del Juego 2 de las Finales 2026, nuevamente en el AT&T Center de Texas, casa de los Spurs.

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El primer encuentro fue muy parejo y San Antonio se marchó al entretiempo en ventaja. Sin embargo, los Knicks reaccionaron en la segunda mitad de la mano de Jalen Brunson y se llevaron un valioso triunfo en condición de visitante por 105-95.

Ahora, Victor Wembanyama y compañía tendrán que hacerse fuertes de local para igualar la serie. De lo contrario, viajarán a disputar dos partidos consecutivos a New York con una desventaja de 2-0 en el marcador.

Karl-Anthony Towns celebra en el Juego 1 de las Finales 2026 (Getty Images)

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Horario de Spurs vs. Knicks por el Juego 2 de las Finales de la NBA

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua: 18:30 hs

18:30 hs Colombia, Ecuador, Panamá, Perú: 19:30 hs

19:30 hs Bolivia, Chile, Cuba, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela: 20:30 hs

20:30 hs Argentina, Brasil, Uruguay: 21:30 hs