Es tendencia:
logotipo del encabezado
NBA

Igualó a Michael Jordan: La nueva estrella de Los Angeles Lakers sorprendió a toda la NBA

La nueva figura de los Lakers igualó un registro histórico de Michael Jordan, dejando sin palabras a fanáticos y analistas de la NBA.

Por Julio Montenegro

Sigue a Bolavip en Google!
Austin Reaves, estrella de Los Angeles Lakers.
© Getty ImagesAustin Reaves, estrella de Los Angeles Lakers.

Tenía que hacerse cargo de Los Angeles Lakers y, hasta el momento, lo viene haciendo muy bien. Ante las lesiones de Luka Doncic y LeBron James, en el equipo californiano nació una nueva estrella que ya se dio el lujo de alcanzar a Michael Jordan.

Publicidad

¡A los hechos! Mientras que LeBron no pudo iniciar la temporada NBA 2025-26 porque sufre una irritación del nervio ciático en el lado derecho y volvería a mediados de noviembre; Doncic sufrió un esguince en el dedo izquierdo y una contusión en la parte inferior de la pierna que lo tendría al menos una semana por fuera de las duelas.

Con este escenario, Austin Reaves se puso la capa de héroe en Los Angeles Lakers, y anotó 51 puntos en la victoria contra Sacramento Kings. Era el primer juego del equipo sin LeBron James y Luka Doncic. La nueva estrella de la franquicia californiana no iba a parar ahí.

La nueva estrella de Los Angeles Lakers igualó a Michael Jordan y sorprendió a toda la NBA

Austin Reaves en Lakers vs. Blazers. (Foto: Getty Images)

Austin Reaves en Lakers vs. Blazers. (Foto: Getty Images)

Publicidad

A pesar de que los Lakers perdieron contra Portland Trail Blazers el 27 de octubre por 122 a 108, Austin Reaves anotó 41 puntos e igualó a Michael Jordan en la lista de los únicos jugadores que promediaron al menos 35 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias a través de cuatro juegos.

Los Angeles Lakers reciben una pésima noticia sobre el sustituto de LeBron James

ver también

Los Angeles Lakers reciben una pésima noticia sobre el sustituto de LeBron James

Los únicos siete jugadores con el récord de Austin Reaves y Michael Jordan

Con la presencia de Reaves, la nueva estrella de Los Angeles Lakers, y Michael Jordan, los otros nombres que tiene el récord de promediar al menos 35 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias a través de cuatro juegos son: Stephen Curry (2015), Russell Westbrook (2016), Giannis Antetokounmpo (2017), Kyrie Irving (2019) y Luka Doncic (2022), según la cuenta de X especializada ‘Polymarket Hoops’.

Encuesta

¿Quién volverá primero a las canchas tras sus lesiones?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

En síntesis

  • Austin Reaves anotó 51 puntos en la victoria de Los Angeles Lakers contra Sacramento Kings.
  • LeBron James no inició la temporada NBA 2025-26 por irritación del nervio ciático derecho.
  • Reaves se unió a Michael Jordan como uno de los siete jugadores con 35 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias en cuatro juegos.
julio montenegro
Julio Montenegro
Lee también
Michael Jordan confesó emocionado: "Hace años no toco un balón"
NBA

Michael Jordan confesó emocionado: "Hace años no toco un balón"

El mensaje de Jordan a LeBron, Curry y toda la NBA: “Ojalá pudiera”
NBA

El mensaje de Jordan a LeBron, Curry y toda la NBA: “Ojalá pudiera”

Mientras CR7 tiene una fortuna de 1400 millones, la que acumuló Jordan
Futbol Internacional

Mientras CR7 tiene una fortuna de 1400 millones, la que acumuló Jordan

Shohei Ohtani y un nuevo récord en la MLB con Dodgers
MLB

Shohei Ohtani y un nuevo récord en la MLB con Dodgers

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo