La actuación de Austin Reaves en Lakers que hizo olvidar a Luka Doncic y LeBron James

La figura de los Lakers se lució en un encuentro en el que los angelinos no pudieron contar con otras dos de sus estrellas.

Por Ramiro Canessa

Reaves brilló con Los Ángeles Lakers.
© Getty ImagesReaves brilló con Los Ángeles Lakers.

Los Angeles Lakers comenzaron la temporada con muchas complicaciones tras confirmarse la lesión de dos de sus máximas figuras en la plantilla: LeBron James y Luka Doncic. El King tiene un problema en el ciático que lo dejará fuera algunas semanas y ya está en recuperación, mientras que Luka le siguió los pasos.

¿Qué partidos de la NBA se juegan HOY lunes 27 de octubre por la Temporada Regular?

“La estrella de los Lakers, Luka Doncic, no jugará hoy (26 de octubre) contra los Kings por un esguince en el dedo izquierdo y una contusión en la parte inferior de la pierna, según informaron fuentes a ESPN. Un duro golpe para los Lakers, que ya no cuentan con LeBron James y ahora extrañan la presencia y el liderazgo de Doncic en la cancha”, publicó en X el periodista Dave McMenamin, de ESPN.

Lakers visitaba a Sacramento este domingo 26 de octubre por una nueva jornada de la NBA sin sus dos estrellas y parecía complicado, sin embargo, se quedaron con el triunfo 127 a 120.

Tras la lesión de Luka Doncic, LeBron James le hizo un reclamo público que nadie esperaba en Lakers

La figura de Lakers

Ante las ausencias de Luka y LeBron, Austin Reaves se convirtió en la máxima figura del equipo angelino y se lució con grandes estadísticas que ayudaron al equipo a ganar el encuentro del fin de semana, a pesar de las complicaciones que tenían.

Los números de Austin Reaves fueron impresionantes:

  • 51 puntos
  • 11 rebotes
  • 9 asistencias
  • 12/22 de campo
  • 6/10 en triples
  • 21/22 en tiros libres

Con esta actuación, Reaves se ganó todos los elogios y demostró que puede liderar a Los Angeles Lakers a la victoria incluso sin sus estrellas principales en la cancha.

En síntesis

  • LeBron James y Luka Doncic son las dos bajas principales de los Lakers por lesión.
  • Luka Doncic no jugó el 26 de octubre contra los Kings por un esguince en el dedo y una contusión.
  • Austin Reaves anotó 51 puntos con 11 rebotes y 9 asistencias en el triunfo 127-120 ante los Kings.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
