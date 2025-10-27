El ambiente en el vestuario de Los Angeles Lakers recibió un nuevo golpe. La franquicia angelina se ha visto diezmada en este inicio de temporada regular de la NBA por las lesiones y ahora se confirma una mala noticia que tiene al sustituto ocasional de LeBron James -Gabe Vincent- como protagonista.

Durante el partido ante los Sacramento Kings, Gabe Vincent sufrió un percance en su tobillo izquierdo que obligó a su retiro anticipado. Tras el encuentro, fue visto en el vestuario con una bota ortopédica puesta, una señal evidente de que la molestia no era menor. “Las radiografías de su tobillo izquierdo son negativas”, informó Dave McMenamin, de ESPN.

Gabe Vincent, reemplazante natural de LeBron James en Lakers (GETTY IMAGES)

Su salida se produjo en el tercer cuarto, tras pisar el pie de un compañero, lo cual desencadenó la torcedura. En ese contexto, el cuerpo técnico de los Lakers aún no ha dado un pronóstico claro sobre la magnitud del daño ni sobre el tiempo de baja que podría afrontarse, pero sin dudas que es otro dolor de cabeza para Redick.

Este imprevisto golpea con fuerza la estructuración del plantel en una campaña donde LeBron James ya afronta una lesión de ciática que lo tiene fuera de circulación. Vincent se perfilaba como una opción válida para responder ante esa baja, especialmente en tareas defensivas y ofensivas complementarias. Pero ahora, su indisposición obliga al entrenador J.J. Redick a buscar alternativas y a confiar plenamente en Austin Reaves ante la reciente baja adicional de Luka Doncic.

Con Marcus Smart también lidiando con molestias y otras piezas del banquillo con limitaciones, la lesión de Vincent puede terminar incrementando la dependencia de jugadores puntuales. La esperanza recae en que la ausencia no se prolongue más allá de lo necesario y que la recuperación permita retornos más sólidos en el tramo decisivo de la temporada.

