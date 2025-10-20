Con LeBron James: La lista de lesionados de los Lakers para el partido contra Warriors

Se terminó la espera: la NBA regresa este martes 21 de octubre con dos partidos más que atractivos: el último campeón Oklahoma City Thunder vs. Houston Rockets y Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors. No obstante, ya en la primera jornada de la Temporada Regular habrá una ausencia de peso: la de LeBron James.

El ‘King’ coqueteó con el retiro luego de la tempranera derrota de Lakers en la primera ronda de los Playoffs a manos de Minnesota Timberwolves y ahora se pierde el estreno contra los Warriors por una lesión en el ciático que también le hizo perderse la pretemporada. Sin embargo, no es el único de la franquicia angelina que no estará a disposición de J.J. Redick.

Este lunes la NBA publicó el reporte oficial de lesionados de cada franquicia y resaltan figuras como el propio LeBron, Jayson Tatum, Damian Lillard, Kyrie Irving, Tyrese Haliburton, Tyler Herro, Domantas Sabonis o De’Aaron Fox. Ahora bien, a continuación repasaremos solamente en detalle las ausencias de Lakers.

Los lesionados de Los Angeles Lakers para el debut con Golden State Warriors

LeBron James : el ’23’ sufre una irritación del nervio ciático en el lado derecho , una lesión que lo apartó de la pretemporada y que le hará perderse el debut en la Temporada Regular. Se estima que regresará para mediados de noviembre.

: el ’23’ sufre una , una lesión que lo apartó de la pretemporada y que le hará perderse el debut en la Temporada Regular. Se estima que regresará para mediados de noviembre. Adou Thiero: el alero padece una lesión de rodilla, pero ya participa de las prácticas según el periodista Khobi Price de The Orange County Register. Su regreso estimado se daría el 31 de octubre.

Reporte de lesionados de Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors. (Foto: X / @DStarkand)

LeBron James y Luka Doncic en el Media Day (GETTY IMAGES)

