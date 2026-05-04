Los Playoffs de la NBA 2026 no descansan. Detroit Pistons y Cleveland Cavaliers se conviertieron en las últimas franquicias en clasificar a las semifinales de Conferencia tras imponerse en Game 7 y este lunes ya se empiezan a disputar los encuentros de la segunda ronda.
La batalla por el campeonato solamente tiene ocho contendientes y todos los cruces ya están confirmados con estrellas como LeBron James, Anthony Edwards o Shai Gilgeous-Alexander en carrera. A continuación, conoce cuáles son todos los enfrentamientos.
LeBron James brilló en la serie ante Houston Rockets (Getty Images)
Cruces confirmados de semifinales de Conferencia
- New York Knicks vs. Philadelphia 76ers | Este
- Detroit Pistons vs. Cleveland Cavaliers | Este
- San Antonio Spurs vs. Minnesota Timberwolves | Oeste
- Oklahoma City Thunder vs. Los Angeles Lakers | Oeste
Las llaves de los Playoffs 2026
Bracket de los Playoffs 2026 (@NBA)
Mientras LeBron James gana 52.6 millones en Lakers, este es el salario de Kevin Durant en Houston Rockets
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