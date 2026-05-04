Los Playoffs de la NBA 2026 no descansan. Detroit Pistons y Cleveland Cavaliers se conviertieron en las últimas franquicias en clasificar a las semifinales de Conferencia tras imponerse en Game 7 y este lunes ya se empiezan a disputar los encuentros de la segunda ronda.

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La batalla por el campeonato solamente tiene ocho contendientes y todos los cruces ya están confirmados con estrellas como LeBron James, Anthony Edwards o Shai Gilgeous-Alexander en carrera. A continuación, conoce cuáles son todos los enfrentamientos.

LeBron James brilló en la serie ante Houston Rockets (Getty Images)

Cruces confirmados de semifinales de Conferencia

New York Knicks vs. Philadelphia 76ers | Este

Detroit Pistons vs. Cleveland Cavaliers | Este

San Antonio Spurs vs. Minnesota Timberwolves | Oeste

Oklahoma City Thunder vs. Los Angeles Lakers | Oeste

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Las llaves de los Playoffs 2026

Bracket de los Playoffs 2026 (@NBA)