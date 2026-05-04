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Cruces confirmados de semifinales de Conferencia en los Playoffs de la NBA 2026

La primera ronda de la postemporada llegó a su fin y ya se definieron cuáles son las ocho franquicias que siguen en carrera por el título.

Balón de la NBA con el logo de las Finales 2026
© Getty ImagesBalón de la NBA con el logo de las Finales 2026

Los Playoffs de la NBA 2026 no descansan. Detroit Pistons y Cleveland Cavaliers se conviertieron en las últimas franquicias en clasificar a las semifinales de Conferencia tras imponerse en Game 7 y este lunes ya se empiezan a disputar los encuentros de la segunda ronda.

La batalla por el campeonato solamente tiene ocho contendientes y todos los cruces ya están confirmados con estrellas como LeBron James, Anthony Edwards o Shai Gilgeous-Alexander en carrera. A continuación, conoce cuáles son todos los enfrentamientos.

LeBron James brilló en la serie ante Houston Rockets (Getty Images)

LeBron James brilló en la serie ante Houston Rockets (Getty Images)

Cruces confirmados de semifinales de Conferencia

  • New York Knicks vs. Philadelphia 76ers | Este
  • Detroit Pistons vs. Cleveland Cavaliers | Este
  • San Antonio Spurs vs. Minnesota Timberwolves | Oeste
  • Oklahoma City Thunder vs. Los Angeles Lakers | Oeste

Las llaves de los Playoffs 2026

Bracket de los Playoffs 2026 (@NBA)

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Leandro Barraza
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