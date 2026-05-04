Los Angeles Lakers obtuvieron su boleto para las semifinales de la Conferencia Oeste en los Playoffs de la NBA 2026 luego de vencer en seis juegos a Houston Rockets. La franquicia angelina dejó atrás el mal sabor de boca que les había dejado la eliminación a manos de los Timberwolves en la primera ronda de 2025, pero ahora tendrán que enfrentar al último campeón.

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Oklahoma City Thunder barrió a Phoenix Suns por 4-0 y confirmaron su condición de candidatos. No obstante, en Lakers no se achican y sueñan con un nuevo campeonato para sus vitrinas. Así lo demostró Austin Reaves en un video que está dando que hablar.

“Haberlo cerrado de la forma en que lo hicimos es especial. El próximo partido es contra OKC, tenemos que ir allí y luchar”, comenzó diciendo Reaves luego del triunfo sobre Houston Rockets. Fue entonces cuando soltó la frase a modo de advertencia para quienes dan por favorito a Oklahoma City Thunder: “Estaremos listos”.

"Next is OKC. Gotta go in there and battle. We'll be ready.”



— Austin Reaves. 👀🍿



(h/t @NBA__Courtside)



https://t.co/6Fcm9w6AKb — Hoop Central (@TheHoopCentral) May 3, 2026

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Estas palabras de Reaves comenzaron a viralizarse rápidamente en redes sociales, tanto así que el video del recorte publicado por la cuenta Hoop Central en la red social X ya tiene más de 1 millón de reproducciones.

Cabe mencionar que Austin Reaves disputó solamente los últimos dos partidos de la serie ante Houston Rockets, pero está listo desde lo físico para afrontar las semifinales ante OKC desde el Juego 1.

Por desgracia para Lakers, este no es el mismo panorama de Luka Doncic. El base esloveno no jugó un solo partido en la serie ante Houston Rockets y todavía no está cerca de regresar. El ’77’ aún se está recuperando de su lesión en el tendón de la corva.

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¿Cuándo es el Juego 1 entre Thunder y Lakers por los Playoffs de la NBA?

El primer partido de las semifinales de Conferencia Oeste entre Oklahoma City Thunder y Los Angeles Lakers será este martes 5 de mayo desde las 18:30 hs (centro de México) en el Paycom Center.

En síntesis