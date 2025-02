El traspaso de Luka Doncic a Los Angeles Lakers fue uno de los más importantes de la NBA en los últimos años y generó grandes expectativas. El esloveno, quien ya ha formado una prometedora dupla con el histórico LeBron James, es visto como la nueva figura del equipo angelino. A pesar de ello, la continuidad de Doncic no está tan asegurada como muchos podrían pensar.

Apenas unas semanas después de su llegada a Los Angeles, surgieron rumores que inquietan a los aficionados de los Lakers. Aunque el traspaso fue anunciado con bombos y platillos, el futuro del jugador en la franquicia aún está en duda para la sorpresa de todos.

Según Brian Windhorst, periodista de ESPN, Doncic podría irse de los Lakers cuando termine su contrato en 2027, lo que pone en riesgo su permanencia en la ciudad de Los Angeles.

Una de las claves de esta incertidumbre es que Doncic nunca expresó un interés claro por unirse a los Lakers. “Nunca dijo ‘quiero ser un Laker’. Hay docenas de jugadores que a lo largo de los años quieren jugar en los Lakers, pero Dončić nunca dijo eso. El cambio realmente le sorprendió”.

Para que Doncic permanezca en Los Angeles más allá de 2027, dependerá completamente de lo que hagan los directivos de los Lakers en los próximos meses. Windhorst resaltó que la presión estará sobre el equipo entre ahora y el 2 de agosto, fecha clave para que el esloveno firme una extensión de contrato. Los Lakers tienen poco tiempo para convencer a su estrella de que su futuro está en Los Ángeles.

La verdad sobre la salida de Luka Doncic de Dallas

“Tenía muchas dudas sobre el estado físico de un Luka que claramente no tiene los mismos hábitos. Tomar cerveza no es algo que acepte Nico. El temor a que se empiece a lesionar, que no pueda adaptarse a la cultura que quiere que sea la identidad en Dallas y las pocas ganas de la franquicia de ofrecerle un megacontrato pesaron más en la balanza que los 73 puntos, los triples-dobles o el irrefutable talento de Luka”, expresaron en Básquet Plus sobre lo que pensaba Nicolás Harrison sobre la estrella.