Dwyane Wade, leyenda de la NBA, admite que la lesión de LeBron James fue buena para Los Angeles Lakers

¿Traición en la NBA? Luego de integrar con LeBron James uno de los mejores dúos en la historia al ganar dos títulos con Miami Heat y entenderse a la perfección en las duelas, una leyenda de la talla de Dwyane Wade sorprendió al explicar por qué la lesión de ‘El Rey’ fue buena para los Lakers.

LeBron sufre de una irritación en el nervio ciático del lado derecho y todavía no juega el primer partido en la temporada 2025-26. Sin embargo, Los Angeles Lakers han tenido un gran inicio de campaña sin James con marca de ocho victorias y tres derrotas en los primeros once juegos. Wade lo explicó todo.

En el más reciente capítulo del podcast ‘Tiempo fuera con Dwyane Wade’, el tres veces campeón de la NBA analizó el buen momento de los Lakers, y empezó elogiando a Luka Doncic diciendo que “tuve la oportunidad de verlo durante el verano y observar cómo se enfocó en cuidar su cuerpo, bajar de peso, callar a todos los que lo criticaban por su peso y todas esas cosas que la gente suele usar para cuestionar su grandeza. Y regresó y dijo: ‘¡Sí, estoy en la portada de Men’s Health, avísenme!’. ¿Entienden? Creo que una de las mejores cosas que le ha pasado no solo a él, sino también a AR (Austin Reaves), Rui Hachimura y a todos estos chicos, es que LeBron haya estado fuera“. ¡Oh, oh! Y lo más picante estaba por llegar.

Dwyane Wade explicó por qué la lesión de LeBron le hizo bien a Lakers

Uno de los mejores amigos de LeBron es Wade. (Foto: Getty Images)

A la hora de explicar por qué la lesión de LeBron James le está haciendo bien a Los Angeles Lakers, Wade centró sus argumentos en que Doncic y compañía “tendrán que adaptarse en algún momento, ya sabes, adaptarse a LeBron James, pero eso le permitió a Luka ser el protagonista. Y obviamente, lo trajeron para ser el futuro de los Lakers. Así que, en cierto modo, nos permite volver a ver a Luka en Dallas, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Pero también podemos ver su evolución y su crecimiento, o ver lo bien que juega con otro jugador como Kyrie, que maneja bien el balón. ¿Cómo se desenvuelve con esa dinámica? AR es ese otro jugador que demuestra que puede anotar 40 y 52 puntos.”

¿Quién tiene más títulos en la NBA, LeBron James o Dwyane Wade?

Dwyane Wade se retiró de la NBA el 10 de abril de 2019 con tres títulos que ganó con Miami Heat en 2006, 2012 y 2013. Quedó a un solo campeonato de LeBron James, quien jugará su temporada 23 con cuatro títulos en su haber: 2012 y 2013 con Miami Heat, 2016 con Cleveland Cavaliers y 2020 con Los Angeles Lakers.

