Ya viaja con el equipo: El refuerzo que Warriors alista para Curry y Butler en plena temporada NBA

Los Warriors empezaron a toda máquina en la temporada NBA 2025-26 con victorias contra Los Angeles Lakers, Denver Nuggets y LA Clippers en menos de ocho días, pero las derrotas empezaron a llegar. Así que no hubo un mejor momento para conocer al refuerzo que alistan en plena campaña para Stephen Curry y Jimmy Butler.

Publicidad

Publicidad

Caídas contra equipos que no tenían a sus estrellas como Milwaukee Bucks e Indiana Pacers y la incapacidad de tres partidos que tuvo Curry por un resfriado, empezaron a dejar en evidencia que el plantel de Golden State Warriors no era tan profundo como se pensaba.

Luego de pasar casi toda la agencia libre sin anunciar contrataciones, los Warriors anunciaron la llegada de Al Horford, De’Anthony Melton, Gary Payton II y Seth Curry. Uno de estos refuerzos aún no debuta porque el 12 de noviembre de 2024 sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda, pero ya ilusiona a todo Golden State porque viaja con el equipo.

Warriors y un refuerzo para Curry y Butler en plena temporada NBA

El refuerzo que Warriors alista en plena temporada NBA. (Foto: Getty Images)

Publicidad

Publicidad

El periodista Anthony Slater, de ESPN, informó el 29 de octubre que Golden State Warriors anunció que De’Anthony Melton se iba a incorporar a los entrenamientos las próximas semanas, ya que “se encuentra en la fase final de la rehabilitación de su lesión de ligamento cruzado anterior”. Luego, el base apareció viajando con el equipo para dejar en claro que es el refuerzo que los ‘Dubs’ alistan en plena temporada de la NBA 2025-26.

Melton ya viaja con los Warriors y está cerca de volver a jugar. (Foto: Instagram / @warriors)

ver también Mientras LeBron James ingresa 132 millones de dólares, esto gana Stephen Curry

La dura confesión del coach de Golden State Warriors sobre el nivel del equipo

“En general no hemos jugado muy bien. Pero confío en este equipo. Puedo imaginar al equipo. Puedo ver lo que vamos a ser. Pero aún no tenemos una identidad definida“, fue la dura confesión de Steve Kerr, coach de los Warriors, sobre el nivel del equipo de San Francisco.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Por qué De’Anthony Melton no ha jugado con Warriors en esta temporada NBA? ¿Por qué De’Anthony Melton no ha jugado con Warriors en esta temporada NBA? YA VOTARON 0 PERSONAS

En resumen