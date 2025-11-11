La jugada de Luka Doncic que hizo reaccionar a Michael Jordan y llegó a más de 3.8 millones de vistas

Los Angeles Lakers tenían el gran problema de iniciar la temporada NBA 2025-26 sin LeBron James por lesión, pero no pudieron encontrar una mejor solución que el nivel de Luka Doncic. El base esloveno hasta se dio el lujo de hacer reaccionar a Michael Jordan con una jugada que llegó a más de 3.8 millones de vistas.

Mientras que LeBron continúa recuperándose de una irritación en el nervio ciático del lado derecho, Doncic asumió el liderazgo de los Lakers de tal forma que está promediando por juego 37.1 puntos. El equipo de Los Ángeles tuvo un gran inicio de temporada con 8 victorias y 3 derrotas.

En la jornada NBA del 10 de noviembre, Los Angeles Lakers le ganaron a Charlotte Hornets por 121 a 111 puntos, pero la victoria pudo ser por tres unidades más si el entrenador JJ Redick no hubiera pedido tiempo fuera, y la gran jugada de Luka Doncic contaba. ¿Fue tan impresionante?

Doncic y una jugada que hizo reaccionar a Michael Jordan con más de 3.8 millones de vistas

El ‘Me Gusta’ de Michael Jordan a la jugada de Doncic. (Foto: Instagram / @nba)

Con un poco más de tres minutos por jugar en el último cuarto, Doncic tomó el balón para iniciar un ataque de los Lakers, pero sonó el silbato de los árbitros. Aun así, el base esloveno no lo pensó dos veces e hizo un tiro a unos 70 pies de distancia del aro. No solo anotó, llegó a más de 3.8 millones de vistas en Instagram e hizo reaccionar a Michael Jordan con un ‘Me Gusta’ en Instagram.

Esto dijo Luka Doncic sobre el regreso de LeBron James a los Lakers

Con la buena noticia que LeBron James va a empezar entrenar con el equipo filial de Los Angeles Lakers en la G-League para continuar su recuperación, Luka Doncic empezó a palpitar el regreso de ‘El Rey’ diciendo que “estamos deseando que vuelva. Todos estamos deseando que vuelva. Es Bron, así que siempre es bueno tenerlo de vuelta. Ojalá sea pronto”.

