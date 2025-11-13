La primera publicación de Stephen Curry tras enterarse de que va a superar a Michael Jordan

Cuando parecía que sería otra noche oscura para los Warriors, apareció la mejor actuación de Stephen Curry en lo que va de la temporada NBA 2025-26. No solo fue la gran figura de la victoria ante San Antonio Spurs, ‘El Chef’ también se enteró de que va a superar a Michael Jordan, y ya hizo una primera publicación al respecto.

Era el segundo juego de Curry luego de perderse tres partidos por un resfriado, así que era más que lógico que no iniciara encendido. Primero anotó cinco puntos en el primer cuarto, luego subió a 10 unidades y en el tercer cuarto explotó con 22 puntos para sumar otros 9 en el último cuarto, y poner a temblar al mismísimo Jordan.

Golden State Warriors venció 125 a 120 a San Antonio Spurs y los 46 puntos que anotó Stephen Curry le permitieron quedar a un solo juego de ser el jugador que tiene más partidos en la historia de la NBA con 40 o más unidades después de cumplir 30 años. Michael Jordan encabeza la lista con 44 juegos de este tipo.

Esto dijo Curry cuando le dijeron que va a alcanzar a Jordan en la NBA

Curry va a superar a Jordan en un récord NBA. (Foto: Getty Images)

“Si Dios quiere. Sin duda, es una gran compañía. Los necesitábamos a todos esta noche (12 de noviembre). Todos dieron la talla. Considerando cómo fue anoche, llegaron con una energía increíble, de principio a fin. Ese tercer cuarto es lo que mejor sabemos hacer: sentir la energía, presionar, generar ofensiva fácil. Y por suerte, pude encestar un par de tiros. Pero sí, agradezco esa compañía, sin duda”, dijo Curry cuando en la transmisión del canal ‘NBC Sports’ le dijeron que estaba a un juego de alcanzar a Jordan como el jugador con más partidos de la historia de la NBA con al menos 40 puntos después de tener 30 años.

ver también Ni con LeBron le pasó: La confesión de Curry sobre Wembanyama tras la victoria de Warriors ante Spurs

Stephen Curry y la primera publicación tras enterarse de que va a superar a Michael Jordan

Luego de enterarse de que tan solo necesita dos juegos con al menos 40 puntos para superar a Michael Jordan en un increíble récord NBA, Stephen Curry publicó cuatro fotos y el siguiente mensaje en Instagram: “Es bueno volver a estar del lado ganador”.

Post de Curry sobre el récord que le va a quitar a Jordan. (Foto: Instagram / @stephencurry30)

