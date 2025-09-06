Es tendencia:
Respuesta clara: el dueño de Los Angeles Clippers se defiende de las acusaciones de fraude

Steve Ballmer fue contundente sobre la investigación que está recibiendo su franquicia y la estrella del equipo, Kawhi Leonard.

Por Lucas Lescano

© Getty ImagesSteve Ballmer niega fraude económico en Los Angeles Clippers.

Mientras se sigue investigando el conocido escándalo que estallo en la NBA que tiene a Los Angeles Clippers en el banquillo de los acusados por supuesto fraude. En un pequeño resumen, lo que se destapó fue un aparente pago ilegal de la franquicia a Kawhi Leonard, su máxima estrella, por fuera de lo declarado y del límite salarial que impone la liga. El dueño de los californianos niega todo.

Steve Ballmer, el máximo responsable los Clippers, no se ocultó mientras se investiga a su franquicia. Todo lo contrario, ya que el empresario defendió su inocencia y la de la institución. En definitiva, afirmó que la compañía Aspiration en la que invirtió más de 300 millones de dólares lo estafó y que nunca logró completar los negocios que tenía pendiente, pero dejó bien claro que desconoce si realizar un acuerdo externo con Leonard. Confuso.

Las explicaciones del dueño de los Clippers sobre el caso Kawhi Leonard

Estábamos acabados. Habíamos acabado con Kawhi. Habíamos acabado con Aspiration. Los acuerdos estaban cerrados. Luego, solicitaron que les presentaran a Kawhi, y, según las reglas, podemos presentar a nuestros patrocinadores a nuestros atletas. Simplemente no podemos involucrarnos. Las reglas de elusión del tope salarial son importantes para la liga, y me gustaría que la liga investigara”, manifestó Ballmer.

Y además agregó: “Estos eran unos estafadores. Mira, me estafaron. Me estafaron. Invertí en ellos pensando que era legítimo y me estafaron en este momento. No puedo predecir por qué hicieron lo que hicieron y mucho menos el contrato específico con Kawhi”.

La investigación continúa su curso y aún se desconoce que tipo de veracidad tiene la acusación que recae sobre los Clippers. Los aficionados de la NBA continúan expectantes a lo que determinará la liga con la franquicia de Los Angeles. Por lo pronto, Ballmer defiende sus intereses y no tanto los de Leonard. ¿Conflicto en puerta?

Lucas Lescano
