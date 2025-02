Curry se ilusiona: Se revelaron los jugadores que Warriors estaría dispuesto a dar por Kevin Durant

Formaron un equipo que supo dominar al mismísimo LeBron James y ganó dos títulos en un periodo de tres años. Mientras que los hinchas de Golden State Warriors y Stephen Curry se ilusionan con el posible regreso de Kevin Durant, se revelaron los jugadores que los ‘Dubs’ estarían dispuestos a darle a Phoenix Suns por KD.

El periodista Jake Fischer informó en el boletín de noticias ‘La Línea de Stein’ que los Suns están escuchando a los equipos que están interesados por Durant a pesar de que no planean cambiar al dos veces campeón de la NBA. Incluso, Fischer se animó a decir que el equipo de Phoenix tiene ciento nivel de interés en el jugador de Warriors, Jonathan Kuminga.

Como si esto no fuera suficiente para que Stephen Curry se empezara a ilusionar, el periodista Grant Afseth publicó en X que “varias fuentes de la liga me han dicho que cada vez hay más confianza en que Kevin Durant llegará a los Golden State Warriors. Tiene que pasar mucho, pero los Warriors han estado buscando activamente este canje. Pensé que sería bueno mencionarlo como algo a tener en cuenta ahora que se acerca la fecha límite”. ¡Oh, oh!

En el programa NBA Hoy, de ESPN, el periodista Brian Windhorst dio los nombres de Jimmy Butler y Durant como los jugadores que podrían llegar a Golden State Warriors antes de la fecha límite de intercambios (jueves 6 de febrero a las 15:00 ET) de la temporada 2024-25. Hasta ahí no hubo novedades, pero la apuesta por el regreso de KD estaba a punto de ser redoblada.

“Pienso que todo está sobre la mesa. Pienso que otro que no sea Stephen Curry, todo está sobre la mesa“, afirmó Windhorst sobre los jugadores que Warriors estaría dispuesto a dar por un jugador como Kevin Durant. ¿Y quiénes son? Buddy Hield, Trayce Jackson-Davis, Andrew Wiggins, Kevon Looney, Moses Moody, Lindy Waters III, Gary Payton II, Brandin Podziemsky, Kyle Aderson, Draymond Green, Jonathan Kuminga, Gui Santos, Dennis Schroeder, Pat Spencer, Quinten Post y Jackson Rowe.

Draymond Green advirtió lo que puede pasar con Warriors antes de la fecha límite de intercambios

Antes de aparecer en la lista de los jugadores que Golden State Warriors estaría dispuesto a dar para hacer un intercambio bomba, Draymond Green advirtió lo que puede pasar con los ‘Dubs’ antes de la fecha límite de intercambios. “Entonces, sentado en .500 (mismo número de victorias y derrotas), debes esperar que parezcan agresivos. Ya sabes, no es una organización que vaya a hacer nada tonto, pero parecerán agresivos y lo entiendo. Lo respeto. Entonces, sí, cuando estás sentado en .500 y tienes las expectativas que tenemos nosotros como organización, definitivamente será un poco más intenso”, confesó Green.

