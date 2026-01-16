En mayo del año pasado, Boston Celtics se quedó sin su principal estrella. Jayson Tatum se rompió el talón de Aquiles mientras se encontraba disputando las semifinales de Conferencia y su baja fue irremplazable. Desde entonces, el base se dedicó de lleno a una recuperación que avanzó mucho más rápido de lo que se preveía en un primer momento, al punto de creer que el “0” está a muy poco tiempo de regresar a la duela.

Para una lesión como la que sufrió Tatum, los tiempos estimados de recuperación oscilan entre los seis y nueve meses, pero desde el principio que Jayson sorprendió con su evolución y los márgenes comenzaron a ser más cortos. En un inicio se llegó a descartar al jugador por toda la temporada 2025-26, pero con el paso de los meses se llegó a especular con que podría reaparecer para los Playoffs. Ahora, la expectativa es mucho más grande que nunca y se sueña con una vuelta dentro de algunas semanas.

Jayson Tatum está listo

En las últimas horas se viralizó un video en redes sociales en el que se lo puede ver a Tatum en la banca de Celtics apoyando a sus compañeros, pero dejando ver el deseo ferviente que tiene de volver a ser parte de ese quinteto que supo conquistar la liga. “Estoy listo”, lanzó Jayson parra despertar la ilusión de todos los aficionados que sueñan con verlo nuevamente en el TD Garden.

Claro, son situaciones delicadas que deben tomarse con la calma correspondiente, porque es habitual que los protagonistas recaigan en este tipo de lesiones. En ese contexto, teniendo en cuenta que el equipo sobrevive sin su figura y navega en el segundo lugar del Este, se lo esperará hasta que esté en verdaderas condiciones de regresar a la cancha, sin apurar ningún plazo por más deseo que tenga el jugador de estar presente.

A sus 27 años, Tatum es el líder absoluto de Celtics. Con él, el equipo mostró su mejor versión y llegó a ganar la NBA en la temporada 2023-24, con un nivel sobresaliente individual y colectivo que los aficionados esperan recuperar cuando el base vuelva a tener la naranja en sus manos. Boston quiere volver a ser campeón este mismo año…

