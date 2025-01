Ganó seis títulos, dijo que es mejor que LeBron James y se declaró no amigo de Michael Jordan

Una vez más, Scottie Pippen encendió el disparador y no se guardó nada a la hora de hablar de leyendas de la NBA como lo son LeBron James y Michael Jordan. El exjugador de Chicago Bulls hasta se animó a decir que fue mejor que ‘El Rey’. ¡Oh, oh!

A pesar de que estuvieron en la cima de la NBA con los famosos Bulls de los 90’s que ganaron seis títulos de 1991 a 1998, cada vez se conocen más detalles de lo difícil que fue la relación entre Pippen y Jordan. Scottie redobló la apuesta y después de decir que MJ era un “jugador horrible” hizo otra dura confesión.

“Creo que Michael es una persona muy difícil de tratar. Jugué con él durante años, así que sé que cuando llega el momento de avanzar en tu dirección, entonces ve en tu dirección, no te sientes ahí y trates de posponer las cosas o estirar que la relación no está donde estaba. Lo que solía ser y nunca volverá a ser lo mismo. Entonces, ¿por qué intentar hacer algo de la nada o intentar hacer algo que nunca existió? Gran compañero de equipo, pero nunca fuimos grandes amigos“, confesó Scottie Pippen en el podcast ‘PBD’.

Publicidad

Publicidad

Luego de confesar que no ha tenido comunicación con Michael Jordan desde aquellas disculpas que MJ le ofreció en 2020 por la forma en la que lo mostró en la serie documental de Netflix ‘El Último Baile’, Pippen también se animó a explicar por qué es mejor jugador que el mismísimo LeBron James.

Scottie Pippen se puso por encima de LeBron James en la NBA

Scottie Pippen, leyenda de la NBA. (Foto: Getty Images)

Bajo la premisa de ver el baloncesto como un juego de equipo, Scottie Pippen no dudó y respondió si estaba por encima de LeBron en la NBA. “Mi éxito como equipo es más exitoso que el de LeBron, conseguí seis anillos (títulos)“, respondió el exjugador de Chicago Bulls. ¿Y cuántos títulos tiene James? Hasta el inicio de la temporada 2024-25, ‘El Rey’ ha ganado cuatro títulos: dos con Miami Heat, uno con Cleveland Cavaliers y otro con Los Angeles Lakers.

Publicidad

Publicidad

ver también Cinco palabras: LeBron James reveló lo que sintió la única vez que jugó con Michael Jordan

Ni LeBron, ni Jordan: El GOAT de la NBA, según Scottie Pippen

“Cuando preguntas quién es mejor, LeBron o Michael, no puedes preguntarme quién es el GOAT entre LeBron y Michael. Ninguno de los dos es el GOAT, ambos ganaron de manera diferente, no puedes ponerlos en la cima. Para mí, Magic Johnson es un GOAT más grande que nadie por como lideró, como trajo a todo un equipo cuando el mejor anotador del juego, Kareem (Abdul-Jabbar), no estaba allí y él, como novato, interviene y juega una posición que nadie sabía siquiera que podía jugar. Eso trasciende lo que puedes hacer como jugador”, dijo Pippen el ‘PBD Podcast’.