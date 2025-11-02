Ja Morant es de ese tipo de jugadores de la NBA que prometen demasiado y cumplen, pero nunca en su totalidad con lo que se espera de ellos. La estrella principal de Memphis Grizzlies no consigue consolidarse de manera contundente y esto se debe, en parte, a actitudes fuera de la duela que no lo favorecen para nada. Las mismas que lo dejan fuera del juego de este domingo 2 de noviembre ante Toronto Raptors.

Grizzlies viajará hacia Canadá para medirse con Raptors en un encuentro muy complicado, pero lo hará sin la posibilidad de contar con su figura más destacada y por decisión propia. La medida de que Morant no juegue ante Toronto es parte de la franquicia de Memphis que decidió castigar a la estrella por unos polémicos dichos.

Las duras declaraciones que llevaron a Morant a la suspensión

Tras la caída ante Los Angeles Lakers el pasado viernes por 117-112, Morant se mostró muy molesto con la derrota y cargó contra el cuerpo técnico por no haber decidido, a su entender, de manera lógica para tener más oportunidades de conseguir el triunfo. En ese sentido, Ja fue muy duro al expresar que las respuestas a la mala jornada había que buscarlas en el coach del equipo, Toumas Iisalo.

Al ser consultado por la prensa, Morat respondió sobre su flojo nivel: “Iré a preguntarle al cuerpo técnico“. A su vez, afirmó cuando le preguntaron si podría haber hecho algo diferente: “Supongo”. Posteriormente, pese a que sumó 31 minutos en cancha, siendo el que más participación tuvo, Ja expresó: “Ve a preguntarle al cuerpo técnico si debería jugar más o no”.

Finalmente, cuando le pidieron que diga algo distinto que no fuera echar culpas sobre el cuerpo técnico y si como equipo podrían haber dejado otra imagen, Morant manifestó: “Probablemente, que no debía jugar, ese fue el mensaje que recibí”.

Pese a que terminó muy molesto, Morant culminó el encuentro ante Lakers con 31 minutos y apenas ocho puntos, siete asistencias y un rebote. En cuanto a su performance individual está claro que no tuvo su mejor noche y las próximas horas definirán si se trata de un castigo corto y de un solo encuentro o si la situación se extiende en el futuro.