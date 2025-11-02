Es tendencia:
¿Qué partidos de la NBA se juegan HOY domingo 2 de noviembre por la Temporada Regular?

Repasa la información más destacada del día para no perderte de un día plagado de estrellas.

Por Lucas Lescano

El domingo de NBA tendrá encuentros más que interesantes.
El domingo de NBA tendrá encuentros más que interesantes.

Se cierra un nuevo fin de semana a pura NBA con múltiples partidos. La mejor liga del mundo de baloncesto ya entró en ritmo y está entregando enormes funciones para que los aficionados puedan disfrutar lo que tanto esperaron durante meses. Por eso, a continuación te contamos la información más importante de otro día de competencia para no te pierdas de nada.

Luka Doncic regresó a Lakers y humilló a su rival dejándolo en el piso

Luka Doncic regresó a Lakers y humilló a su rival dejándolo en el piso

En el encuentro más importante de este domingo 2 de noviembre se verán las caras Los Angeles Lakers y Miami Heat. En California, los locales buscarán encontrar sensaciones positivas tras el regreso de Luka Doncic de su lesión para poder comenzar a acumular victorias que le permitan respirar tranquilidad en el inicio del año.

Ni Jordan ni LeBron pudieron: el récord histórico de Wilt Chamberlain que igualó Luka Doncic en la NBA

Ni Jordan ni LeBron pudieron: el récord histórico de Wilt Chamberlain que igualó Luka Doncic en la NBA

En el otro costado de la duela estará el siempre difícil Heat, que ha perdido profundidad en su plantilla y figuras, pero que al final encuentra la manera de ganar y ser un dolor de cabeza para cualquiera que lo enfrente. Además, la jornada colocará en escena a New York Knikcs, Oklahoma City Thunder, entre otros.

Partidos de la NBA, hoy domingo 2 de noviembre

  • 14:30 hs (CDMX) Oklahoma City Thunder vs. New York Pelicans
  • 17:00 hs (CDMX) Toronto Raptors vs. Memphis Grizzlies
  • 17:00 hs (CDMX) Cleveland Cavaliers vs. Atlanta Hawks
  • 17:00 hs (CDMX) Brooklyn Nets vs. Philadelphia 76ers
  • 17:00 hs (CDMX) Charlotte Hornets vs. Utah Jazz
  • 18:00 hs (CDMX) New York Knikcs vs. Chicago Bulls
  • 19:00 hs (CDMX) Phoenix Suns vs. San Antonio Spurs
  • 20:30 hs ( CDMX) Los Angeles Lakers vs. Miami Heat
