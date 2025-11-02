¿Qué partidos de la NBA se juegan HOY domingo 2 de noviembre por la Temporada Regular?

Se cierra un nuevo fin de semana a pura NBA con múltiples partidos. La mejor liga del mundo de baloncesto ya entró en ritmo y está entregando enormes funciones para que los aficionados puedan disfrutar lo que tanto esperaron durante meses. Por eso, a continuación te contamos la información más importante de otro día de competencia para no te pierdas de nada.

Publicidad

Publicidad

ver también Luka Doncic regresó a Lakers y humilló a su rival dejándolo en el piso

En el encuentro más importante de este domingo 2 de noviembre se verán las caras Los Angeles Lakers y Miami Heat. En California, los locales buscarán encontrar sensaciones positivas tras el regreso de Luka Doncic de su lesión para poder comenzar a acumular victorias que le permitan respirar tranquilidad en el inicio del año.

ver también Ni Jordan ni LeBron pudieron: el récord histórico de Wilt Chamberlain que igualó Luka Doncic en la NBA

En el otro costado de la duela estará el siempre difícil Heat, que ha perdido profundidad en su plantilla y figuras, pero que al final encuentra la manera de ganar y ser un dolor de cabeza para cualquiera que lo enfrente. Además, la jornada colocará en escena a New York Knikcs, Oklahoma City Thunder, entre otros.

Partidos de la NBA, hoy domingo 2 de noviembre

14:30 hs (CDMX) Oklahoma City Thunder vs. New York Pelicans

17:00 hs (CDMX) Toronto Raptors vs. Memphis Grizzlies

17:00 hs (CDMX) Cleveland Cavaliers vs. Atlanta Hawks

17:00 hs (CDMX) Brooklyn Nets vs. Philadelphia 76ers

17:00 hs (CDMX) Charlotte Hornets vs. Utah Jazz

18:00 hs (CDMX) New York Knikcs vs. Chicago Bulls

19:00 hs (CDMX) Phoenix Suns vs. San Antonio Spurs

20:30 hs ( CDMX) Los Angeles Lakers vs. Miami Heat

Publicidad