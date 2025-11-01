Los Angeles Lakers y toda la NBA sintió la ausencia de Luka Doncic sobre las duelas. El esloveno es la figura fundamental de la franquicia que sufre mucho cuando no está presente y que lo disfruta cuando puede tomar el balón y deleitar al mundo entero con sus jugadas inexplicables que dejan rivales tendidos en la cancha.

Este viernes, los Lakers visitaron a Memphis Grizzlies en el inicio de la NBA Cup y consiguieron una victoria más que importante por 117-112. Doncic fue parte fundamental del triunfo con un contundente aporte de 44 puntos, 12 rebotes y seis asistencias. Sin embargo, eso no fue lo más destaco del día para Luka, quien se lució con una jugada que se está viralizando por las distintas redes sociales que existen.

El momento viral que protagonizó Luka Doncic

La víctima de Luka en esta jugada fue Vince Williams Jr., quien intentó defender al esloveno, algo que parece una misión muy complicada. Doncic sacó a lucir su mejor repertorio de dribbling para sortear el obstáculo que tenía enfrente. Luka realizó una finta de tiró en la que su rival cayó, saltando a bloquear un tiró que nunca llegó.

Finalmente, el 77 realizó un pasó atrás para tener más distancia de su rival y allí fue cuando Williams intento recuperarse, pero quedando peor parado todavía. Sin éxito, Vince sufrió el amague de su rival y terminó en el piso, con el tobillo izquierdo doblado y perdiendo la zapatilla del mismo pie.

Aunque el tiro que buscaba tres puntos más para Luka y Lakers no terminó entrando, todos los aficionados disfrutaron de un movimiento propio de estas estrellas. Cuando se abona una entrada o un espectador se sienta a disfrutar de un espectáculo, la jugada en cuestión es alguna de las que desean ver con frecuencia. Luka es capaz de hacerlo.