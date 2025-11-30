¿Qué partidos de la NBA se juegan HOY jueves 30 de noviembre por la Temporada Regular?

Luego de que se haya definido la primera parte de la competencia de la NBA Cup, ya es momento de retomar con la programación habitual de los encuentros de Temporada Regular. Este domingo 30 de noviembre será un día cargado de acción desde bien temprano, por lo que es una jornada ideal para no perderse ningún detalle.

Los protagonistas más importantes de la jornada serán Los Angeles Lakers. En California, LeBron James y compañía recibirán a los New Orleans Pelicans con la misión de ganar para seguir aumentando el récord positivo que, a día de hoy, tiene números de 14-4.

Por otra parte, será momento de ver en acción a importantes animadores de la liga como Cleveland Cavaliers y Boston Celtics, equipos que se enfrentarán este en Ohio, o los New York Knicks. Desde las 14:00hs del Centro de México que se podrá disfrutar de la acción, por lo que se espera un día muy intenso de NBA.

Partidos de la NBA, hoy jueves 30 de noviembre

14:00 hs (CDMX) Utah Jazz vs. Houston Rockets

