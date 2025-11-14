Es tendencia:
logotipo del encabezado
NBA

¿LeBron James jugará esta noche en Pelicans vs. Lakers por la NBA Cup?

El '23' todavía no debutó en lo que va de la Temporada Regular con Lakers y su regreso está anunciado para la segunda o tercera semana de noviembre. Conoce si será hoy.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
LeBron James con el jersey alternativo de Lakers
© GETTY IMAGESLeBron James con el jersey alternativo de Lakers

Los Angeles Lakers vuelve a jugar por la NBA Cup 2025. Luego del triunfo sobre Memphis Grizzlies en la primera jornada, la franquicia angelina visita a New Orleans Pelicans este viernes desde las 19:00 hs (centro de México) en su segunda presentación del certamen.

Publicidad

Como es sabido, aunque los equipos compiten por un trofeo en la NBA Cup, todos los partidos que disputan contabilizan para el record de cada franquicia en la Temporada Regular. Por eso, Lakers tiene una chance inmejorable de volver a la senda del triunfo contra el colista de la Conferencia Oeste. Sin embargo, tendrá que buscar la victoria sin LeBron James.

¿Por qué no juega LeBron James en Pelicans vs. Lakers?

Lebron James se perderá el encuentro de esta noche entre New Orleans Pelicans y Los Angeles Lakers por su lesión en el ciático derecho. Aunque JJ Redick había adelantado que su regreso se daría en la segunda o tercera semana de noviembre, todavía se encuentra en la recta final de recuperación.

No obstante, su retorno está a la vuelta de la esquina. Según el periodista Chams Charania, LeBron entrenó sin dolor con el equipo de la G-League y todo apunta a que reaparecerá más tarde que temprano para tener su ansiado debut en la temporada 2025-26.

Publicidad

El grupo de Lakers en la NBA Cup 2025

  • Los Angeles Lakers
  • Los Angeles Clippers
  • Memphis Grizzlies
  • New Orleans Pelicans
  • Dallas Mavericks
Dwyane Wade, leyenda de la NBA, admite que la lesión de LeBron James fue buena para Los Angeles Lakers

ver también

Dwyane Wade, leyenda de la NBA, admite que la lesión de LeBron James fue buena para Los Angeles Lakers

En síntesis

  • Los Angeles Lakers se enfrentan a New Orleans Pelicans en la NBA Cup 2025.
  • El partido se disputa el viernes a las 19:00 hs (centro de México).
  • La estrella LeBron James no jugará debido a una lesión en el ciático derecho.
leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
O’Neal, sin piedad contra Lakers por la dura derrota ante el Thunder
NBA

O’Neal, sin piedad contra Lakers por la dura derrota ante el Thunder

Cómo Klay Thompson pasó de aliado de Curry a olvidado en la NBA
NBA

Cómo Klay Thompson pasó de aliado de Curry a olvidado en la NBA

Dwyane Wade explicó por qué la lesión de LeBron le hizo bien a Lakers
NBA

Dwyane Wade explicó por qué la lesión de LeBron le hizo bien a Lakers

¿Vuelve a la Liga MX? Se reveló la verdad sobre Julián Quiñones
Liga MX

¿Vuelve a la Liga MX? Se reveló la verdad sobre Julián Quiñones

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo