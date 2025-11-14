¿LeBron James jugará esta noche en Pelicans vs. Lakers por la NBA Cup?

Los Angeles Lakers vuelve a jugar por la NBA Cup 2025. Luego del triunfo sobre Memphis Grizzlies en la primera jornada, la franquicia angelina visita a New Orleans Pelicans este viernes desde las 19:00 hs (centro de México) en su segunda presentación del certamen.

Publicidad

Publicidad

Como es sabido, aunque los equipos compiten por un trofeo en la NBA Cup, todos los partidos que disputan contabilizan para el record de cada franquicia en la Temporada Regular. Por eso, Lakers tiene una chance inmejorable de volver a la senda del triunfo contra el colista de la Conferencia Oeste. Sin embargo, tendrá que buscar la victoria sin LeBron James.

¿Por qué no juega LeBron James en Pelicans vs. Lakers?

Lebron James se perderá el encuentro de esta noche entre New Orleans Pelicans y Los Angeles Lakers por su lesión en el ciático derecho. Aunque JJ Redick había adelantado que su regreso se daría en la segunda o tercera semana de noviembre, todavía se encuentra en la recta final de recuperación.

No obstante, su retorno está a la vuelta de la esquina. Según el periodista Chams Charania, LeBron entrenó sin dolor con el equipo de la G-League y todo apunta a que reaparecerá más tarde que temprano para tener su ansiado debut en la temporada 2025-26.

Publicidad

Publicidad

El grupo de Lakers en la NBA Cup 2025

Los Angeles Lakers

Los Angeles Clippers

Memphis Grizzlies

New Orleans Pelicans

Dallas Mavericks

ver también Dwyane Wade, leyenda de la NBA, admite que la lesión de LeBron James fue buena para Los Angeles Lakers

En síntesis