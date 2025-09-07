La carrera de LeBron James está llegando a su fin. Por una cuestión cronológica, el Rey comenzará a dar sus últimos pasos en la NBA y es que el hecho de mantenerse en la élite del deporte a los 40 años no es para cualquiera, por lo que los tiempos de salida se aproximan. Fue en ese contexto que le preguntaron al Rey lo que deseaba para su futuro y no dudó en explicar lo que pasará con su camino.

Ante la pregunta relacionada a su futuro como entrenador de la NBA, LeBron fue contundente al afirmar que no tienen ningún tipo de intención de transformarse en coach una vez que abandone las duelas como estrella. James expresó que no siente un vínculo tan fuerte como entrenador, a diferencia del que experimenta siendo jugador.

¿LeBron James entrenador? Negativo

Por ese motivo, LeBron expresó su deseo de desvincularse del deporte, aunque no especificó lo que hará una vez que se retire. En ese contexto, dejó la puerta abierta a cualquier tipo de posibilidad, pero siendo contundente al afirmar que no tiene motivos para hacerse cargo de una plantilla.

“No, no, no, no quiero ser entrenador. No, no, no. Me inspiró el juego. Me encanta el juego, pero no tengo futuro como entrenador“, expresó James en conversación con CGTN Sports Scene. Además, había comentado hacía unos meses: “Ni hablar, ni hablar, chicos. No va a pasar. No hay equipo. Cero posibilidades”.

LeBron se enfrenta a una temporada importante en su carrera. El hecho de que Luka Doncic sea su compañero ideal en el roster de Los Angeles Lakers, transforma a los californianos en contendientes importantes al título. Además, las distintas incorporaciones que realizaron terminan por conformar una franquicia peligrosa, que puede ser capaz de darle una última alegría al Rey antes de que diga adiós.

