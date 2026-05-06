Tras perder Juego 1 ante OKC, un compañero de LeBron James se lesionó de gravedad y se pierde los Playoffs

Las semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA arrancaron con una tensión que se podía cortar con un cuchillo. En un duelo eléctrico donde los Oklahoma City Thunder terminaron llevándose el primer chico por 108-90 ante Los Angeles Lakers, todas las miradas estaban puestas en las ausencias. Mientras los Lakers rezan por la recuperación de un Luka Doncic que sigue entre algodones por su problema en el isquiotibial, el destino les jugó otra mala pasada en pleno parqué.

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La impactante lesión que sufrió Jarred Vanderbilt

El protagonista del drama fue Jarred Vanderbilt. El alero de los Lakers saltó con todo para intentar taponarle una volcada a Chet Holmgren, pero el cálculo falló y su mano derecha terminó impactando violentamente contra el tablero. La imagen fue de esas que no querés volver a ver: una luxación completa del dedo meñique que se notó al instante. El grito de Vanderbilt y la cara de los jugadores de los Thunder, quienes se dieron vuelta para no mirar cómo había quedado la zona, confirmaron que la cosa venía pesada.

Better view of the Jared Vanderbilt injury



Likely right 5th digit (pinky) dislocation/and or fracture pic.twitter.com/81HG70NN4r — Dr. Evan Jeffries, DPT (@GameInjuryDoc) May 6, 2026

The Thunder's reaction to Jarred Vanderbilt's hand injury 🤕 pic.twitter.com/k9qHwGXyh7 — Bleacher Report (@BleacherReport) May 6, 2026

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A pesar de lo aparatoso que fue el golpe, en el vestuario lograron acomodarle el dedo y aplicarle algunos puntos de sutura para cerrar la herida. Lo que en un principio parecía una baja definitiva para lo que resta de la postemporada, terminó con un diagnóstico un poco más alentador dentro de la locura. Vanderbilt ya está usando una férula protectora y el cuerpo médico de Los Ángeles lo mantiene bajo observación constante para evaluar su tolerancia al dolor.

Esta nueva baja es un dolor de cabeza gigante para JJ Redick, que ya viene haciendo malabares con una rotación diezmada. Perder la intensidad defensiva y el rebote que aporta Vanderbilt, justo cuando hay que frenar a un Shai Gilgeous-Alexander encendido es un golpe durísimo al mentón para las aspiraciones de los de púrpura y oro.

Por ahora, el equipo lo catalogó oficialmente como “día a día”, dejando una pequeña luz de esperanza para que pueda volver en algún punto de la serie contra OKC. El Juego 2 de mañana jueves será la prueba de fuego para ver si los Lakers pueden absorber este impacto o si la racha de lesiones termina por sentenciar su camino. El Oeste no perdona y, lamentablemente para los angelinos, la enfermería está teniendo más protagonismo que el propio juego.

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En síntesis