Va por la gloria: James Harden a un paso de finales de Conferencia de la NBA y del título más soñado

Las semifinales de la Conferencia Este de la NBA han encontrado a un protagonista que parece estar reconciliándose con su destino. Tras la victoria de los Cleveland Cavaliers por 117-113 en el quinto juego frente a su rival, el equipo ha quedado con el match point a favor y la mesa servida para liquidar la serie. Para James Harden, esta no es una victoria más; es la confirmación de que su apuesta por Ohio está dando los frutos que tanto buscó en otras partes de la liga, poniéndolo a las puertas de una instancia que le ha sido esquiva durante años.

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La carrera de La Barba ha sido una búsqueda incansable del anillo que se le negó desde aquel inicio prometedor en Oklahoma City, donde estuvo a nada de la gloria siendo muy joven junto a Kevin Durant y Russell Westbrook. Luego vinieron los años dorados en Houston, donde rozó las finales pero se topó con la dinastía de los Warriors, y sus pasos posteriores por Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers y los Angeles Clippers. En cada parada, el objetivo era el mismo, pero por lesiones o falta de química, el festejo grande nunca llegó, lo que dejó una narrativa de deuda que hoy busca enterrar definitivamente.

Harden: pieza extra de un equipo que funciona

Lo cierto es que este Harden versión Cleveland de 36 años se ve más cómodo que nunca, principalmente por el ecosistema de élite que lo rodea. Ya no tiene la obligación de cargar con todo el peso ofensivo cada noche, gracias a la compañía estelar de Donovan Mitchell, quien se ha transformado en el socio ideal para portar el balón. Además, contar con gigantes como Jarrett Allen y Evan Mobley en la pintura le permite a James jugar con una red de seguridad defensiva que pocas veces tuvo en su carrera profesional.

James Harden conforma una dupla estelar con Spida Mitchell. (GETTY IMAGES)

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Pero el éxito de estos Cavs no solo reside en sus nombres de peso, sino en los obreros de lujo que potencian el esquema. La intensidad defensiva de Max Strus y la amenaza constante de Sam Merrill desde la línea de tres puntos abren los espacios para que Harden despliegue su jerarquía y visión de juego. Es un equipo que tiene todo: juventud, defensa, tiro exterior y, por supuesto, la cuota de experiencia que aporta un veterano de mil batallas como el base californiano, quien maneja los hilos del ataque con una calma quirúrgica.

A un paso de las finales de Conferencia, Harden sabe que está ante su oportunidad de oro para reescribir su legado en la NBA. El hambre de gloria está intacta y el nivel de juego del equipo invita a pensar que esta vez el final de la historia podría ser distinto. Si los Cavaliers logran cerrar la serie, La Barba volverá a estar en la conversación grande, demostrando que su jerarquía sigue vigente y que, rodeado de las piezas correctas, su camino al título está más despejado que nunca.

En síntesis

Los Cleveland Cavaliers vencieron 117-113 en el quinto juego para ponerse a un triunfo de clasificar.

vencieron en el quinto juego para ponerse a un triunfo de clasificar. James Harden busca llegar a las finales de conferencia liderando el ataque de Cleveland .

busca llegar a las finales de conferencia liderando el ataque de . El equipo cuenta con figuras como Donovan Mitchell, Jarrett Allen y Evan Mobley en el plantel.