Es tendencia:
logotipo del encabezado
NBA

Michael Jordan regresó a la NBA y le envió un mensaje a LeBron y Curry: “Ojalá pudiera”

“Ojalá pudiera”: El mensaje de Michael Jordan a LeBron James y Stephen Curry tras su regreso a la NBA que hizo vibrar a todos los fanáticos.

Por Julio Montenegro

Michael Jordan habló sobre jugar en la era de LeBron y Curry.
© Getty ImagesMichael Jordan habló sobre jugar en la era de LeBron y Curry.

La espera se acabó y él regresó por todo lo alto. Michael Jordan, considerado por gran parte del mundo como el mejor jugador de la historia de la NBA, retornó a la liga y en su nuevo rol como analista para el canal NBC le dejó un contundente mensaje a LeBron James y Stephen Curry: “Ojalá pudiera…”

Publicidad

El misterio por fin se acabó. Jordan aparecerá en el intermedio de algunos juegos de la temporada 2025-26 con una serie titulada ‘MJ: Insights to Excellence’ (MJ: Perspectivas hacia la excelencia) y el primer día de la campaña empezó pisando fuerte con confesiones inesperadas y unas palabras que le apuntaron a la era de LeBron.

No he agarrado un balón en años (…) Estaba en la Ryder Cup (Golf). Le alquilé una casa al dueño. Fue a tomar fotos. Tenía nietos, y los recibí, los saludé y les agradecí por permitirme quedarme en la casa, que tenía una cancha de baloncesto. Me dijo: ‘Quiero que tires un tiro libre’. Le dije: ‘¿En serio?’. Ya pagué la casa (entre risas). Cuando me acerqué para tirar el tiro libre, estaba más nervioso que nunca en años. La razón es que esos niños escucharon historias de sus padres sobre lo que hice hace años”, confesó Michael Jordan antes de que llegara el mensaje para LeBron James, Stephen Curry y toda la NBA.

El mensaje de Michael Jordan a LeBron, Curry y toda la NBA: “Ojalá pudiera”

Michael Jordan, LeBron James y Stephen Curry. (Foto: Getty Images)

Michael Jordan, LeBron James y Stephen Curry. (Foto: Getty Images)

Publicidad

Con el espíritu competitivo que lo llevó a ganar seis títulos con Chicago Bulls en el mismo número de finales, Michael Jordan le envió un contundente mensaje a LeBron y Curry sobre si le gustaría jugar contra ellos en esta época de la NBA. Ojalá pudiera tomar una pastilla mágica, ponerme pantalones cortos y salir a jugar al baloncesto hoy, porque así soy yo. Ese tipo de competencia y competitividad es lo que me apasiona y la extraño, afirmó MJ.

Mientras Stephen Curry gana 59,6 millones en Golden State Warriors, el salario de LeBron James en Los Angeles Lakers

ver también

Mientras Stephen Curry gana 59,6 millones en Golden State Warriors, el salario de LeBron James en Los Angeles Lakers

El salario de Michael Jordan como analista de la NBA que sorprendió a todos

La cuenta de Instagram ‘Esseentially Sports’ (Esencialmente Deportes) publicó que el salario de Michael Jordan como analista de la NBA en el canal NBC será de $40 millones de dólares al año. Lo que muchos jugadores del mejor baloncesto del mundo no ganan.

Encuesta

¿Quién promediaría más puntos por juego si todos jugaran en la actual NBA?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad
julio montenegro
Julio Montenegro
Lee también
Mientras CR7 tiene una fortuna de 1400 millones, la que acumuló Jordan
Futbol Internacional

Mientras CR7 tiene una fortuna de 1400 millones, la que acumuló Jordan

El Top-5 de los mejores jugadores de la historia de la NBA, según Iverson
NBA

El Top-5 de los mejores jugadores de la historia de la NBA, según Iverson

LeBron engaña con su retiro y los hinchas lo acaban con Jordan
NBA

LeBron engaña con su retiro y los hinchas lo acaban con Jordan

Necaxa vive por Palavecino: golazo para empatarle a Cruz Azul sobre la hora
Liga MX

Necaxa vive por Palavecino: golazo para empatarle a Cruz Azul sobre la hora

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo