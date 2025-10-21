Michael Jordan regresó a la NBA y le envió un mensaje a LeBron y Curry: “Ojalá pudiera”

La espera se acabó y él regresó por todo lo alto. Michael Jordan, considerado por gran parte del mundo como el mejor jugador de la historia de la NBA, retornó a la liga y en su nuevo rol como analista para el canal NBC le dejó un contundente mensaje a LeBron James y Stephen Curry: “Ojalá pudiera…”

El misterio por fin se acabó. Jordan aparecerá en el intermedio de algunos juegos de la temporada 2025-26 con una serie titulada ‘MJ: Insights to Excellence’ (MJ: Perspectivas hacia la excelencia) y el primer día de la campaña empezó pisando fuerte con confesiones inesperadas y unas palabras que le apuntaron a la era de LeBron.

“No he agarrado un balón en años (…) Estaba en la Ryder Cup (Golf). Le alquilé una casa al dueño. Fue a tomar fotos. Tenía nietos, y los recibí, los saludé y les agradecí por permitirme quedarme en la casa, que tenía una cancha de baloncesto. Me dijo: ‘Quiero que tires un tiro libre’. Le dije: ‘¿En serio?’. Ya pagué la casa (entre risas). Cuando me acerqué para tirar el tiro libre, estaba más nervioso que nunca en años. La razón es que esos niños escucharon historias de sus padres sobre lo que hice hace años”, confesó Michael Jordan antes de que llegara el mensaje para LeBron James, Stephen Curry y toda la NBA.

El mensaje de Michael Jordan a LeBron, Curry y toda la NBA: “Ojalá pudiera”

Michael Jordan, LeBron James y Stephen Curry. (Foto: Getty Images)

Con el espíritu competitivo que lo llevó a ganar seis títulos con Chicago Bulls en el mismo número de finales, Michael Jordan le envió un contundente mensaje a LeBron y Curry sobre si le gustaría jugar contra ellos en esta época de la NBA. “Ojalá pudiera tomar una pastilla mágica, ponerme pantalones cortos y salir a jugar al baloncesto hoy, porque así soy yo. Ese tipo de competencia y competitividad es lo que me apasiona y la extraño“, afirmó MJ.

El salario de Michael Jordan como analista de la NBA que sorprendió a todos

La cuenta de Instagram ‘Esseentially Sports’ (Esencialmente Deportes) publicó que el salario de Michael Jordan como analista de la NBA en el canal NBC será de $40 millones de dólares al año. Lo que muchos jugadores del mejor baloncesto del mundo no ganan.

