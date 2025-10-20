Mientras Stephen Curry gana 59,6 millones en Golden State Warriors, el salario de LeBron James en Los Angeles Lakers

Este martes 21 de octubre comienza una nueva temporada de la NBA que promete grandes emociones y duelos espectaculares entre las máximas figuras del baloncesto mundial. Cada franquicia buscará alcanzar la gloria, pero como siempre, hay equipos que parten como grandes candidatos al título desde el primer día.

Uno de los encuentros más esperados en esta jornada inaugural será el que enfrente a Golden State Warriors frente a Los Ángeles Lakers, un clásico moderno que paraliza a los fanáticos de la NBA. El partido se disputará mañana a las 20:00 horas (CDMX) en el Crypto.com Arena, y contará con la presencia de varias estrellas, aunque una de ellas brillará por su ausencia.

Los Lakers no podrán contar con su capitán y principal referente, LeBron James, quien sufrió una lesión durante la pretemporada. El cuerpo técnico decidió no arriesgarlo para este inicio de campaña, con la idea de tenerlo en óptimas condiciones para el resto del calendario.

Por el lado de Golden State, la situación es diferente. Los Warriors sí tendrán disponible a su emblema Stephen Curry, quien quiere tener un gran año y buscará liderar a su equipo hacia una nueva temporada exitosa. El conjunto dirigido por Steve Kerr espera comenzar con el pie derecho y demostrar que sigue siendo uno de los principales candidatos al título.

Salario de LeBron James vs. Stephen Curry

Según la información publicada por Spotrac, ambos jugadores figuran entre los mejores pagados de toda la NBA, aunque existe una ligera diferencia entre ellos. Stephen Curry percibirá un salario de 59,6 millones de dólares en la temporada 2025-26.

Por su parte, LeBron James, quien se mantiene entre las máximas estrellas pese a su extensa trayectoria, cobrará 52,6 millones de dólares en los Los Ángeles Lakers.

