La jugada de Luka Doncic que humilló a Stephen Curry y le dio la vuelta al mundo

El mejor baloncesto del mundo volvió por todo lo alto. En la noche de estreno de la temporada 2025-26, la NBA empezó con un partido que se fue a doble tiempo extra en la victoria de Oklahoma City Thunder contra Houston Rockets y con un duelo entre Los Angeles Lakers y Golden State Warriors que tuvo una jugada de Luka Doncic que humilló a Stephen Curry.

¡Le dio la vuelta al mundo! Y no es por exagerar… Con la gran novedad que LeBron James no estaba disponible para el partido contra Warriors porque sufre una irritación del nervio ciático en el lado derecho que lo tendría por fuera de las canchas hasta mediados de noviembre, Doncic sabía que tenía que ser el líder del equipo.

En la primera mitad del juego Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors, Luka Doncic no solo terminó con 22 puntos, 7 de 13 tiros de campo y 7 rebotes, en un mano a mano que tuvo contra Stephen Curry se animó a hacer lo que ni el mismísimo LeBron ha hecho en la historia de la NBA.

Video: La jugada de Doncic que humilló a Curry en Lakers vs. Warriors

Luka Doncic y Stephen Curry en Lakers vs. Warriors. (Foto: Getty Images)

Con menos de siete minutos por jugar en el segundo cuarto, Curry quedó marcando a Doncic. ¡Aquí había problemas para los Warriors! El base de los Lakers le tiró dos veces el cuerpo encima, y luego de girar en su propio eje, anotó un doble y después hizo la seña de “muy pequeño” para humillar a nadie más y nadie menos que el mejor tirador de la historia de la NBA. ¡Video!

Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors: resultado y máximos anotadores

“¡Impresionante actuación de Golden State Warriors!”, dijeron en la transmisión del canal NBC sobre la victoria de los ‘Dubs’ por 119 a 109 puntos contra Los Angeles Lakers. Los máximos anotadores del juego del 21 de octubre fueron Luka Doncic y Jimmy Butler con 43 y 31 unidades, respectivamente.

