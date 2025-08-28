Ni uno, ni dos, ni tres: Los 4 refuerzos que Warriors tiene listos para Stephen Curry y Jimmy Butler

Los días pasan y la preocupación no para de crecer entre los aficionados de los Warriors porque son el único equipo que no ha hecho un solo movimiento en la agencia libre para la temporada NBA 2025-26, pero… ¡Llegó una buena noticia! Hay 4 refuerzos listos para Stephen Curry y Jimmy Butler.

Bajo la premisa que, salvo la salida de un nombre importante como lo es Kevon Looney, Golden State Warriors mantiene un equipo que estuvo a tres victorias de llegar a las Finales de la Conferencia Oeste, no se espera un movimiento bomba desde San Francisco que sacuda a la NBA.

Sin embargo, Stephen Curry le dejó algo muy claro a las directivas de los Warriors: “Tenemos un equipo realmente bueno. Sabemos que necesitamos algunas piezas para ayudarnos a alcanzar el siguiente nivel“. ¿Lo escucharon? Todo parece indicar que sí porque varios anuncios estarían por llegar.

Buenas noticias para Curry y Butler: Los 4 refuerzos que Warriors tiene listos

Butler y Curry jugarán su primera temporada completa. (Foto: Getty Images)

Luego de publicar que Warriors ha llamado en múltiples ocasiones a Los Angeles Lakers durante los últimos 18 meses para intentar un traspaso por LeBron James, el periodista Jake Fischer, del boletín de noticias ‘La Línea de Stein’, soltó otra bomba sobre el equipo de San Francisco al informar que se espera que firmen a Al Horford, De’Anthony Melton, Gary Payton II y al seleccionado en la segunda ronda del NBA draft Will Richard.

La predicción que ilusiona a Golden State Warriors con LeBron James

El panel de expertos de ESPN votó por el equipo con la mayor probabilidad de hacer un intercambio bomba antes de la fecha límite de intercambios (febrero 5 del 2026) de la temporada 2025-26 y Golden State Warriors ocupó el primer lugar con siete votos justo cuando se mantiene la versión que siguen buscando a LeBron.

