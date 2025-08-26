LeBron se acerca a Warriors: Esto pasaría con Lakers y Golden State durante la próxima temporada NBA

En el mundo de la NBA hay un rumor que va y viene, no para de ilusionar a muchos y cuesta creer para otros. Golden State Warriors sigue interesado en LeBron James y ahora recibieron la bendición de lo que podría pasar con Lakers durante la próxima temporada 2025-26.

A pesar de que LeBron tiene una cláusula de no intercambio en el contrato que le queda en Los Angeles Lakers por un año más que solo él puede quitar, la posibilidad de cambiar de equipo incrementó cuando el periodista Dave McMenamin, de ESPN, publicó que James y su entorno “estarán atentos a los movimientos que hagan los Lakers porque reconocen que le queda muy poco tiempo de carrera“.

En vísperas de que LeBron James encuentre un equipo con el que tenga más armas para ganar un quinto título en la NBA, Golden State Warriors luce como uno de los mejores destinos, no solo por tener a una estrella de la talla de Curry.

El deseo de los Warriors por contar con LeBron fue hecho público antes de la fecha límite de intercambios de la temporada 2023-24 y todavía no ha parado. “Warriors han llamado a los Lakers en múltiples ocasiones en los últimos 18 meses para ver si hay alguna ruta comercial para emparejar a James con Stephen Curry”, informó el periodista Jake Fischer.

La predicción de los expertos que acerca a LeBron James a Golden State Warriors

LeBron suena para llegar a Warriors en un traspaso. (Foto: Archivo particular y Getty Images)

ESPN le pidió a un grupo de expertos de la NBA (periodistas, editores y analistas) que votaran en diferentes categorías de premios y favoritos para la temporada 2025-26. En la pregunta sobre el equipo que tiene más probabilidades de realizar un gran movimiento antes de la fecha límite de cambios (febrero 5 del 2026), el resultado acercó a LeBron James a Golden State Warriors. Los ‘Dubs’ quedaron con el primer lugar con siete votos y en segunda posición estuvieron Los Angeles Lakers con 4 votos. Y ahí no paró la especulación.

Las posibilidades que LeBron le pida un traspaso a Los Angeles Lakers

Como si no hubiera sido suficiente con la predicción de los expertos sobre Warriors y Lakers con las mayores probabilidades de hacer un traspaso bomba durante la próxima temporada, el panel de ESPN también le dio a LeBron seis votos y el tercer lugar ante la pregunta de quién será la próxima súper estrella que solicite un intercambio. Zion Williamson y Giannis Antetokounmpo ocuparon la primera y segunda posición, respectivamente.

