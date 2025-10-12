En vísperas del comienzo de una nueva temporada de la NBA, los equipos se encuentran calentando motores pensando en sacar unas primeras conclusiones de cara al inicio de la competencia. En ese contexto, este domingo se medirán Los Angeles Lakers ante Golden State Warriors, quienes no contarán con la figura estelar de Stephen Curry dentro de la duela.

Curry está lesionado y por eso no juega vs. Lakers

Según reportaron en las últimas horas, el base no está en plenitud física como para arriesgarse tan pronto en el año y, por esa misma razón, no será parte del show que cerrará el fin de semana en el mundo del deporte. La ausencia del Chef se debe a una pequeña inflamación en la pantorrilla.

De todas maneras, se espera que Curry pueda estar presente jugando el próximo martes en el duelo ante Portland Trail Blazers. Claro, el hecho de que Steph ya tenga 37 años y no sea el mismo que hace algún tiempo, genera que Warriors tenga que tomar recaudos más importantes en su condición física.

Stephen Curry se perderá el nuevo duelo de Golden State Warriors ante Los Angeles Lakers. (GETTY IMAGES)

A su vez, otros que estarán ausentes en el juego ante Lakers serán Jimmy Butler y Al Horford. Ni la estrella, ni el recién llegados sumarán minutos en un duelo que contará con buena presencia de la segunda línea de los de San Francisco, pensando en darle rodaje a aquellos jugadores que no suelen sumar minutos cuando la competencia está en su punto más álgido.

Para aquellos que esperaban disfrutar de un duelo siempre emocionante entre Warriors y Lakers se quedarán con las ganas de, al menos, hacerlo disfrutando a las grandes estrellas de Golden State que no estarán a disposición del coach Steve Kerr. En San Francisco sueñan con un nuevo anillo, por lo que no desean dejar ningún detalle librado al azar.