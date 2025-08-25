Dennis Rodman y la explicación perfecta a por qué LeBron James no es como Michael Jordan: “Camión de basura”

Un hermoso debate que nunca se va a acabar. A la hora de elegir quién es el mejor jugador de la historia de la NBA, LeBron James y Michael Jordan dan un paso al frente. Y, para definir al ganador, llegó una explicación perfecta por parte de Dennis Rodman.

Publicidad

Publicidad

La elección del GOAT (mejor jugador de todos los tiempos) de la NBA no es posible para Jordan. “Nunca vas a decir: ‘¿Quién es el mejor de todos los tiempos?’ Para mí. Creo que es más para la prensa y para vender historias. Nunca jugué contra Wilt Chamberlain o Jerry West, y decir ahora que uno es mejor que los demás es injusto. Gané seis campeonatos, Bill Russell ganó 11. ¿Eso me hace mejor que él o él mejor que yo? No. Jugamos en épocas diferentes“, le dijo MJ en 2017 a Marvin R. Shanken.

El pensamiento de LeBron James es todo lo contrario. Justo el día (el 7 de febrero de 2023) en el que se convirtió en el máximo anotador de la historia de la NBA, la estrella de Los Angeles Lakers afirmó que “me elegiré a mí mismo por encima de cualquiera que haya jugado este juego, pero todos tendrán sus favoritos (…) Entonces, siempre voy a sentir que soy el que mejor jugó este juego, pero también hay otros grandes y estoy feliz de ser parte de ese camino”.

Con la experiencia de haber jugado 14 temporadas en la NBA, ganar cinco títulos y ser considerado uno de los mejores reboteadores de todos los tiempos, Dennis Rodman tuvo una charla con el creador de contenidos NEON, y dio la explicación perfecta de por qué Michael Jordan es mejor que LeBron.

Publicidad

Publicidad

Dennis Rodman explicó por qué Michael Jordan es mejor que LeBron James

Rodman, Jordan y LeBron en la celebración de los 75 años de la NBA.

“Michael Jordan era demasiado sexy, tío, cuando tenía el balón o algo así. O sea, LeBron es como un maldito camión de basura. ¡Qué demonios! Michael Jordan se sienta ahí bailando como un café de barista. ¿Qué? Y se sienta ahí, mirándote, y sigue haciéndolo y haciéndolo parecer tan fácil”, le explicó Dennis Rodman a NEON.

ver también Se filtraron los dos jugadores de Warriors que Lakers no recibiría para que LeBron juegue con Curry

¿Quién ganó más títulos en la NBA, Jordan, Rodman o LeBron?

El primer lugar es para Michael Jordan. Mientras la leyenda de Chicago Bulls ganó seis títulos en la NBA, Dennis Rodman se retiró con cinco anillos de campeón. ¿Y cuántos tiene LeBron James? ‘El Rey’ ha disputado diez finales y en cuatro oportunidades ha sido campeón.

Publicidad

Publicidad