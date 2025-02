El traspaso de la NBA que involucró la llegada de Luka Doncic a Los Angeles Lakers y la de Anthony Davis a Dallas Mavericks sigue dando qué hablar. Quien se expresó en esta oportunidad fue una leyenda absoluta como lo es Carmelo Anthony. La figura se refirió al tema y dejó claro que AD ya no era feliz en LA, aunque LeBron James no tenía idea del intercambio de jugadores que estaba a punto de hacerse.

Como se verá a continuación, Melo atribuye que se produjo un desgaste en la relación entre Davis y Los Lakers. Esto se relaciona directamente con la posición que tenía uno dentro de la duela y la que en realidad prefería. La franquicia necesitaba que AD jugara de pívot para suplir esa falta de contundencia en la pintura y sacarlo de su hábitat natural como lo es el ser ala-pívot.

Los Lakers se quedaron sin un hombre grande, pero a cambio se hicieron con los servicios de Doncic, algo que en el futuro puede valer mucho la pena si el esloveno tiene, efectivamente, la química que se espera que encuentre con LeBron para hacer del equipo, uno competitivo y contendiente al título.

El análisis de Carmelo Anthony sobre la salida de Anthony Davis de Lakers

“Piensen en la mudanza. Estaba en Miami cuando Pat Riley estaba tomando decisiones, y no lo llevaba consigo, ni le informaba de lo que estaba pasando. Ahora estás en Los Ángeles y estás en un momento en el que, para que sucedan ciertas cosas, no puedo poner a ciertas personas en estas situaciones para que realmente tengan influencia o arruinen las cosas. LeBron sabía que AD no estaba contento. Sabía que AD no estaba contento, eso era lo que sabía”.

Y además agregó en relación a como se rompió la relación entre Davis y Lakers: “Ahora es como: ‘No, queremos jugar de una manera diferente, queremos jugar más rápido, queremos ponerte en el cinco’. Entonces él dice: ‘Genial, lo intentaré’. Pero luego expresa: ‘No. Déjame volver al cuatro, es un poco más fácil’. Puede jugar en el cinco, pero su posición natural es en el cuatro”.