No es ni Stephen Curry, ni Kobe Bryant: LeBron James reveló el jugador más difícil que enfrentó

Cuando el inicio de la temporada NBA 2025-26 empieza a estar cada vez más cerca, LeBron James le concedió una entrevista al portal ‘Complex’, y una de las revelaciones que más sorpresa causó fue el jugador más difícil que enfrentó.

¡No fue ni Stephen Curry, ni Kobe Bryant! LeBron enfrentó 22 veces a ‘La Mamba Negra’, el jugador que los expertos decían que era el más parecido a Michael Jordan, y terminó con un registro de 16 victorias y tan solo seis derrotas. Mientras que James promedió 28.2 puntos por juego, Kobe terminó con un promedio de 24.6 puntos en estos encuentros contra ‘El Rey’.

A pesar de que Curry tiene una marca de 30 victorias y 26 derrotas contra LeBron James, y que Golden State Warriors le ganó tres de las diez Finales de la NBA que ha disputado, Bron no eligió a ‘El Chef’ como el jugador más difícil que enfrentó. ¿Y entonces con quién se quedó?

Publicidad

Publicidad

Ni Curry, ni Kobe Bryant: LeBron y el jugador más difícil que enfrentó

LeBron James ha ganado un título con Los Angeles Lakers. (Foto: Getty Images)

“En cualquier nivel de baloncesto, ¿verdad? ¡Vaya! Un chico con el que crecimos, ahora es como nuestro hermano, se llama Derek Tarver. Ya sabes, todos crecimos en el mismo barrio, pero de pequeños, él era mayor que yo. Tiene la edad de Maverick (Maverick Carter), así que es como dos o tres años mayor que yo. De la misma edad que Maverick, pero era más fuerte que todos con unos 10 años. Con 10 años, un zurdo, más fuerte que todos. Y sabías lo que iba a hacer y no había forma de que lo detuviera“, reveló LeBron James.

ver también LeBron James desmiente que su fortuna sea de 1.2 mil millones y lo confiesa todo: “Estoy quebrado”

El récord que LeBron James va a conseguir sin anotar un solo punto en la próxima temporada NBA

Cuando el reloj y calendario marquen que son las 22:00 ET del martes 21 de octubre e inicie el partido Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors, LeBron James no necesitara anotar ni un solo punto para obtener el récord de ser el único jugador de la historia de la NBA que juega 23 temporadas.

Publicidad

Publicidad