Ni Curry se atrevió a tanto: La decisión que tomó Jimmy Butler con Warriors al no ver un solo refuerzo

En Golden State Warriors hay tanta calma que las dudas empezaron a llegar en 3, 2, 1… Al ser el único equipo en toda la NBA que no ha hecho un solo movimiento en la agencia libre para la temporada 2025-26, Jimmy Butler tomó una decisión que ni el mismo Stephen Curry se atrevió a hacer.

O por lo menos eso es lo que se conoce hasta el momento… El gran problema de los Warriors para poder concretar los cuatro refuerzos que más suenan es la conflictiva negociación con Jonathan Kuminga. El ala-pívot todavía no da el sí a la oferta de $75.2 millones de dólares y tres años que Golden State le hizo porque la tercera temporada tiene una opción de equipo y no de jugador.

Dependiendo de lo que decida Kuminga, Golden State Warriors sabrá el margen que tiene para incorporar refuerzos, y como está respuesta aún no ha llegado, las estrellas del equipo empezaron a inquietarse porque los ‘Dubs’ tienen cubiertos tan solo nueve de los 15 puestos del plantel para le temporada NBA 2025-26.

Publicidad

Publicidad

Mientras que Stephen Curry señaló que “mi confianza se basa en la identidad que logramos crear durante el último tercio de la temporada regular del año pasado y en la trayectoria de los Playoffs. Tenemos un equipo realmente bueno. Sabemos que necesitamos algunas piezas para ayudarnos a alcanzar el siguiente nivel“, Jimmy Butler fue más allá y tomó una contundente decisión.

La decisión de Jimmy Butler con Warriors al no ver un solo refuerzo

Jimmy Butler lleva 30 partidos con los Warriors. (Foto: Getty Images)

“En ese artículo de ESPN, mencionaron que Draymond y Jimmy se comunicaron con Jonathan Kuminga. Puedo decir con seguridad que Jimmy Butler también contactó al equipo y les preguntó: ‘¿Qué está pasando?’ Solo quería saber cuál es el plan“, publicó el periodista Dalton Johnson, del portal ‘NBC Sports Bay Area’.

Publicidad

Publicidad

ver también Curry, a punto de tener un nuevo compañero: “Planea firmar con los Warriors para convertirse en su centro titular”

¿Hasta cuándo tiene contrato Jimmy Butler en Golden State Warriors?

Jimmy Butler, en una muestra de lo comprometido que está con Golden State Warriors, firmó una extensión de contrato por dos años sin que hubiera debutado como compañero de Stephen Curry en la pasada temporada de la NBA. Esto quiere decir que el seis veces All-Star tiene vínculo con el equipo de San Francisco hasta el final de la campaña 2026-27.