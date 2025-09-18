Toda la NBA consternada por el cambio de Stephen Curry que hizo reaccionar a más de 121.000 personas

La última imagen de Stephen Curry en una cancha de la NBA fue estar sentado en la banca de los Warriors sin poder hacer nada para evitar la eliminación contra Minnesota Timberwolves en las semifinales de los Playoffs 2025. Ahora, el plan de tener la revancha se puso en marcha con un cambio que consternó a toda la liga.

¡Reaccionaron más de 121.000 personas! Una distensión grado 1 en el músculo isquiotibial izquierdo solo le permitió jugar a Curry uno de los cinco partidos de las semifinales y tras la eliminación de Golden State Warriors no dudó en confesar sobre su lesión que “recibes un golpe en el estómago como ese”.

Stephen Curry tomó unos días de vacaciones y luego de descartar que el retiro estuviera cerca al decir que “solo quiero estar en una posición donde pueda decir: ‘He hecho todo lo posible para sacar el máximo provecho de este juego’, y espero tener salud y la opción de decir: ‘Estoy bien’. Sin embargo, estoy lejos de eso”, ‘El Chef’ sorprendió con un nuevo estado físico.

El cambió físico de Stephen Curry que sorprendió a toda la NBA

Durante la inauguración de un gimnasio en la Escuela secundaria vocacional y técnica Carver, de Baltimore, Curry apareció cargando un par de discos que llevaron a que la cuenta de Instagram del portal ‘Bleacher Report’ publicara este cambio físico con más de 121.000 reacciones de personas entre ‘Me Gusta’, comentarios y republicaciones (reposts). Una imagen que habla por sí sola.

El cambio físico de Curry. (Foto: Instagram / @bleacherreport)

Este será el salario récord de Stephen Curry en la próxima temporada NBA

Cuando el martes 21 de octubre a las 22:00 ET empiecen a jugar contra Los Angeles Lakers su primer juego de la temporada 2025-26, Stephen Curry tendrá el salarió récord de $59.6 millones de dólares que lo convierte en el jugador mejor pagado de esta campaña en la NBA.

