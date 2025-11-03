La NFL volvió a estremecerse este fin de semana con una nueva lesión que encendió las alarmas en toda la liga. Esta vez el protagonista fue Jayden Daniels, el joven mariscal de los Washington Commanders, quien terminó con el codo izquierdo gravemente dañado durante la derrota ante los Seattle Seahawks.

Publicidad

Publicidad

ver también Mark Sánchez, exmariscal de campo mexicano de la NFL, podría ir a prisión en USA

El momento ocurrió en el último cuarto, cuando Daniels fue derribado por el linebacker Drake Thomas y cayó con fuerza sobre su brazo no dominante. De inmediato, las cámaras captaron su gesto de dolor y el silencio se apoderó del estadio mientras sus compañeros y el cuerpo médico corrían a auxiliarlo en medio de la tensión general.

A pesar del evidente sufrimiento, el quarterback decidió abandonar el campo por sus propios medios, con el brazo inmovilizado, en una muestra de carácter que emocionó a los fanáticos. Sin embargo, el video del instante que muestra cómo su codo se dobla de manera antinatural, se volvió viral en redes sociales, superando las 2 millones de reproducciones en cuestión de horas.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Horas más tarde, ESPN confirmó que se trataba de una dislocación del codo izquierdo, y el periodista Adam Schefter también dio información en sus redes sociales. “Se espera que el mariscal de campo de los Commanders, Jayden Daniels, esté de baja indefinidamente debido a su dislocación del codo izquierdo, pero según fuentes, no está claro si su temporada ha terminado”, expresó el periodista.

El médico especialista Jeff Mueller también dio su opinión profesional tras revisar las imágenes. “Dislocación del codo izquierdo, posible daño ligamentario y quizá fractura”, escribió en X , anticipando que el jugador podría necesitar cirugía, lo que prácticamente lo marginaría del resto del año.

Washington pierde a un jugador clave

La lesión de Jayden Daniels representa un golpe durísimo para Washington, que pierde a su líder ofensivo en pleno desarrollo de su segunda temporada en la NFL. Mientras tanto, las redes se inundan de mensajes de apoyo para el joven mariscal de 24 años, que había logrado ganarse el respeto y la admiración de toda la liga.

Publicidad