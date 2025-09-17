La NFL no dudó y tomó esta decisión con Tom Brady tras la supuesta trampa con Las Vegas Raiders

Una vez más, a Tom Brady lo acusaron de hacer trampa en la NFL, pero en esta ocasión el resultado no fue como aquella ocasión en 2015 cuando se conoció el escándalo de la desinflada de los ovoides por parte de New England Patriots. Ahora, como uno de los dueños de Las Vegas Raiders, corrió con mejor suerte.

¡A los hechos! Durante el juego entre Los Angeles Chargers y Raiders de la Semana 2 de la temporada NFL 2025-26, Brady apareció en la cabina de los entrenadores del equipo de Las Vegas y, de inmediato, se instaló la narrativa que habría hecho trampa al sacar ventaja por su doble rol al ser uno de los dueños del equipo y comentarista de la cadena FOX.

“Tom Brady hace trampa al estar en la cabina de Fox, pero también… He visto la versión de baloncesto donde puedes conocer al entrenador y hablar sobre los jugadores. Está un poco sobrevalorado, no es que digan: ‘Este es nuestro plan de juego’. Es más bien algo como: ‘Nos gusta mucho Tucker Kraft, ha sido una grata sorpresa. Este no es nuestro plan de juego’”, afirmó el analista experto Bill Simmons.

Publicidad

Publicidad

La decisión que tomó la NFL con Tom Brady ante la supuesta trampa con Raiders

Tom Brady en la cabina de los entrenadores de Raiders. (Foto: X / @MySportsUpdate)

El periodista Ari Meirov publicó con el siguiente mensaje que la decisión de la NFL fue no sancionar a Brady ni a Las Vegas Raiders: “Portavoz de la NFL sobre Tom Brady: ‘No existen políticas que prohíban a un propietario sentarse en la cabina de los entrenadores o usar auriculares durante un partido. Brady estaba sentado en la cabina en su calidad de socio comanditario'”. Tema aclarado y no hay ninguna trampa de TB12.

ver también En pleno partido de la NFL, se confirmó si Terence Crawford le dará la revancha a Canelo Álvarez

A Tom Brady ya lo habían sancionado en la NFL por hacer trampa

Luego de que la NFL confirmara que 11 de los 12 ovoides que New England Patriots usó contra Indianápolis Colts el 18 de enero de 2015 en la final de la Conferencia Americana estaban por debajo de la presión mínima reglamentaria (12.5 libras por pulgada), la liga decidió sancionar a Tom Brady con 4 partidos en los que no cobró salario ni pudo jugar.

Publicidad

Publicidad