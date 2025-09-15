La Temporada Regular de la NFL 2025 ya está en marcha. Tras una larga espera luego de la sorpresiva victoria de Philadelphia Eagles sobre Kansas City Chiefs en el Super Bowl LIX, los equipos volvieron al ruedo y Cincinnati Bengals recibió una mala noticia a pesar de haber comenzado con dos triunfos en la misma cantidad de partidos.

El equipo de Ohio comenzó venciendo a Cleveland Browns (17-16) y este domingo se impuso por 31-27 sobre Jacksonville Jaguars. Sin embargo, aunque empezaron con el pie derecho, la jornada terminó con caras largas por la lesión de su mariscal de campo: Joe Burrow. El QB de los Bengals había experimentado una larga inactividad por una rotura de ligamentos en la muñeca derecha en noviembre de 2023, pero ahora sufrió otro inconveniente que lo apartará de los terrenos otro largo tiempo.

Burrow tuvo que abandonar el encuentro en la primera mitad visiblemente adolorido luego de un derribo y más tarde Ian Rapoport, de NFL Network, confirmó que el mariscal de campo sufrió una lesión en el dedo del pie y será sometido a una intervención quirúrgica.

Joe Burrow, mariscal de Cincinnati Bengals (GETTY IMAGES)

¿Cuánto tiempo estará de baja Joe Burrow?

Según Adam Schefter, de ESPN, la lesión en el dedo le demandará a Joe Burrow una recuperación de, por lo menos, tres meses. De esta manera, los Bengals recién podrían volver a contar con su estrella a mediados de diciembre siendo optimistas. Se perdería entre nueve y diez encuentros de la Temporada Regular de la NFL.