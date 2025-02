Travis Kelce finalmente rompió el silencio después de varios días procesando cómo los Kansas City Chiefs perdieron el Super Bowl ante los Philadelphia Eagles. Esta fue la reflexión del legendario ala cerrada en el último episodio de New Heights.

“Simplemente no fue nuestro día. No pudimos encontrar nada de impulso. Me estoy reprochando algunas de las pequeñas decisiones que tomé en el campo. No fui el mejor líder que podría haber sido para motivar a mis compañeros y mantenerlos tranquilos, serenos y enfocados. Me pongo mucha de esa responsabilidad encima como alguien que ha estado en la organización por 12 años, que ha visto mucho fútbol y que realmente ha vivido una situación como esta en el Super Bowl. Es un trago difícil de pasar. Es una dura realidad.”

La derrota en Nueva Orleans es quizás la más dolorosa para Kelce, junto con Patrick Mahomes y Andy Reid, ya que la dinastía construida por los Chiefs quedó a solo un paso de ganar el campeonato por tercer año consecutivo.

¿Se retirará Travis Kelce después del Super Bowl?

Antes del Super Bowl, Travis Kelce dijo que no había pensado en el retiro e incluso mencionó que su cuerpo estaba en buena forma para jugar tres temporadas más. Sin embargo, nadie sabe si la derrota cambiará sus planes. Por ahora, la estrella se tomará un tiempo para tomar su decisión final y aprovechó el podcast para agradecer a su familia por su apoyo y pedir disculpas a los millones de fanáticos de los Chiefs por su desempeño.

“Amo a mis compañeros. Amo a mis entrenadores. Chiefs Kingdom, lamento cómo terminó todo. Tengo una vida hermosa. Tengo seres queridos. Tengo la familia más increíble del mundo, que me apoya en todo lo que hago y que estuvo allí alentándome y esperando lo mejor el domingo. Ojalá las cosas hubieran sido diferentes. Ojalá hubiera tomado mejores decisiones desde el principio y ayudado a mi amigo Pat, ayudado a mi equipo a encontrar ese impulso o esa confianza. Solo me queda sacarme el sombrero ante los Eagles.”