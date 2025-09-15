Luego de una maratónica jornada de domingo, en la que se llevaron a cabo 13 juegos, la Semana 2 de la Temporada Regular de la NFL 2025 está lista para cerrarse. Y es que, a partir de la tarde HOY lunes 15 de septiembre, se disputarán los últimos dos partidos de esta etapa del calendario en Houston y Las Vegas.
El NRG y el Allegiant Stadium serán testigos de dos duelos importantes para el armado de las colocaciones de las conferencias, en el inicio de este nuevo año en el futbol americano de los Estados Unidos. A continuación, checa horarios y transmisoras de televisión para disfrutar de un inicio de semana con deportes:
Qué juegos hay HOY lunes 15 de septiembre en la NFL 2025
- Houston Texans vs. Tampa Bay Buccaneers / 17:00 horas / ESPN, Disney+, NFL Game Pass, DAZN y Prime Video.
- Las Vegas Raiders vs. Los Angeles Chargers / 20:00 horas / ESPN, ESPN4, Disney+, NFL Game Pass, DAZN y Prime Video.
Todos los resultados de la Semana 2 de la NFL 2025
- Green Bay Packers 27-18 Washington Commanders
- Dallas Cowboys 40-37 New York Giants
- Pittsburgh Steelers 17-31 Seattle Seahawks
- Tennessee Titans 19-33 Los Angeles Rams
- New York Jets 10-30 Buffalo Bills
- Miami Dolphins 27-33 New England Patriots
- Cincinnati Bengals 31-27 Jacksonville Jaguars
- New Orleans Saints 21-26 San Francisco 49ers
- Baltimore Ravens 41-17 Cleveland Browns
- Detroit Lions 52-21 Chicago Bears
- Indianapolis Colts 29-28 Denver Broncos
- Arizona Cardinals 27-22 Carolina Panthers
- Kansas City Chiefs 17-20 Philadelphia Eagles
- Minnesota Vikings 6-22 Atlanta Falcons