Luego de una maratónica jornada de domingo, en la que se llevaron a cabo 13 juegos, la Semana 2 de la Temporada Regular de la NFL 2025 está lista para cerrarse. Y es que, a partir de la tarde HOY lunes 15 de septiembre, se disputarán los últimos dos partidos de esta etapa del calendario en Houston y Las Vegas.

El NRG y el Allegiant Stadium serán testigos de dos duelos importantes para el armado de las colocaciones de las conferencias, en el inicio de este nuevo año en el futbol americano de los Estados Unidos. A continuación, checa horarios y transmisoras de televisión para disfrutar de un inicio de semana con deportes:

Qué juegos hay HOY lunes 15 de septiembre en la NFL 2025

Houston Texans vs. Tampa Bay Buccaneers / 17:00 horas / ESPN, Disney+, NFL Game Pass, DAZN y Prime Video.

Las Vegas Raiders vs. Los Angeles Chargers / 20:00 horas / ESPN, ESPN4, Disney+, NFL Game Pass, DAZN y Prime Video.

