La temporada 2025 de la NFL comenzó el pasado jueves 4 de septiembre y la misma seguirá su curso hasta el 8 de febrero de 2026, día en el que se llevará a cabo el Super Bowl LX en el Estadio Levi’s, ubicado en Santa Clara, California, para definir al campeón.

Los Green Bay Packers derrotaron a los Washington Commanders el jueves pasado en lo que fue el inicio de la Jornada 2 de la NFL. La fecha continúa este domingo 14 de septiembre con 13 partidos y uno de los más importantes es la ‘revancha’ del Super Bowl LIX entre los Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs.

Por otro lado, Brock Purdy, el mariscal de campo de los San Francisco 49ers, no estará disponible por lesión para enfrentar a los New Orleans Saints. Luego de los 13 juegos de este domingo, la jornada de la NFL finalizará con otros dos partidos el lunes.

Agenda de partidos del domingo 14 de septiembre por la NFL

New York Giants vs. Dallas Cowboys / 11:00hs / Fox Sports y NFL Game Pass

Jacksonville Jaguars vs. Cincinnati Bengals / 11:00hs / NFL Game Pass

New England Patriots vs. Miami Dolphins / 11:00hs / NFL Game Pass

Chicago Bears vs. Detroit Lions / 11:00hs / NFL Game Pass

Buffalo Bills vs. New York Jets / 11:00hs / ViX Premium y NFL Game Pass

San Francisco 49ers vs. New Orleans Saints / 11:00hs / NFL Game Pass

Seattle Seahawks vs. Pittsburgh Steelers / 11:00hs / Fox Sports y NFL Game Pass

Cleveland Browns vs. Baltimore Ravens / 11:00hs / NFL Game Pass

Los Angeles Rams vs. Tennessee Titans / 11:00hs / NFL Game Pass

Carolina Panthers vs. Arizona Cardinals / 14:05hs / Fox Sports y NFL Game Pass

Denver Broncos vs. Indianapolis Colts / 14:05hs / Canal5 y NFL Game Pass

Philadelphia Eagles vs. Kansas City Chiefs / 14:25hs / Fox Sports y NFL Game Pass

Atlanta Falcons vs. Minnesota Vikings / 18:20hs / ESPN, Disney+ y NFL Game Pass

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México