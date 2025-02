La saga de Aaron Rodgers con los New York Jets finalmente llegó a su fin, y el experimentado quarterback ahora está buscando un nuevo rumbo para la próxima temporada de la NFL . El ex jugador de los Packers quiere unirse a un equipo contendiente, por lo que, según se informa, está interesado en unirse a un equipo de la NFC Oeste para reemplazar a un ex campeón del Super Bowl.

Matthew Stafford y Los Angeles Rams alcanzaron la gloria a principios de 2022, al derrotar a los Cincinnati Bengals para quedarse con el Super Bowl LVI. Pero tres años después, el futuro del mariscal de campo en Los Ángeles parece incierto, y Rodgers se perfila como un posible reemplazo.

La permanencia del ex quarterback de los Lions en Los Ángeles depende de un acuerdo contractual entre ambas partes, algo que, por ahora, está lejos de concretarse. La renovación de Stafford con los Rams requeriría un importante compromiso financiero, algo que la franquicia no está 100 por ciento segura de concretar.

Si no se llega a un acuerdo en el futuro cercano, es probable que Matthew Stafford sea traspasado a otra franquicia, y la opción de sumar a Rodgers para la próxima temporada es algo que ha estado ganando terreno, según Adam Schefter, experto de la NFL.

“Si los Rams no pueden llegar a un acuerdo con Stafford, si deciden cambiarlo (hay muchas dudas al respecto), entonces Aaron Rodgers, en mi opinión, estaría encantado con la idea de ir a Los Ángeles”, dijo Schefter.

¿Qué sigue para Aaron Rodgers?

La etapa de Rodgers con los New York Jets definitivamente no cumplió con las expectativas de la franquicia, que esperaba ver a su equipo en un Super Bowl. En su primera temporada, una grave lesión en el tendón de Aquiles lo obligó a perderse todo el año, mientras que en la campaña más reciente, los resultados estuvieron lejos de lo deseado.

Todo esto llevó a que tanto los Jets como Rodgers decidieran tomar caminos separados a partir de la temporada 2025 de la NFL , aunque su futuro sigue siendo incierto. Si bien la opción de los Rams podría convertirse en realidad si se resuelve la situación de Stafford, no se ha confirmado nada concreto respecto a esta posibilidad.

Otras dos franquicias con serias aspiraciones al Super Bowl, ambas actualmente sin un mariscal de campo titular, son los Minnesota Vikings y, además, las Las Vegas Raiders, que han incorporado a Pete Carroll como su nuevo entrenador en jefe y tienen a Tom Brady como uno de los propietarios de la franquicia.