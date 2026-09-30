Cristiano Ronaldo podría retirarse a fin de año tras quedarse sin objetivos en el futbol

El ambiente alrededor de la Selección de Portugal acaba de sufrir un terremoto de proporciones gigantescas. Cristiano Ronaldo abandonó de manera intempestiva la concentración del equipo nacional este miércoles luego de sostener un fuertísimo cruce con el entrenador Jorge Jesus, una discusión que marcó el quiebre definitivo dentro del vestuario luso tras la llegada del estratega con la firme premisa de terminar con la era donde el conjunto jugaba exclusivamente para su figura.

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La gota que terminó por rebalsar el vaso ocurrió en la reciente jornada de la UEFA Nations League frente a Noruega en Oslo. El astro lusitano observó los noventa minutos desde el banquillo de suplentes sin sumar un solo segundo en el campo de juego, una decisión que desató una acalorada reunión posterior entre el atacante y el director técnico para decretar la salida inmediata del jugador rumbo a Arabia Saudita.

Este portazo expone una realidad ineludible para el atacante de 41 años, quien parece quedarse sin metas reales para sostener su carrera profesional. A nivel de clubes la competencia cotidiana en Oriente Medio no le exige batallar por grandes trofeos de trascendencia global, mientras que dentro del seleccionado nacional quedó relegado a un rol totalmente secundario en medio de una tensión que no ofrece margen de retorno.

El único estímulo que permanece en el horizonte es la cifra fantástica de los mil goles oficiales, una marca de la cual se encuentra a solo 21 festejos de distancia. Sin embargo, completar esa meta matemática requeriría extender su actividad profesional al menos hasta mediados del próximo año, una búsqueda personal que en nada alterará el legado monumental que ya construyó dentro de la historia grande del deporte.

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Toda esta encrucijada llega acompañada por un declive futbolístico evidente que ya no resulta posible ocultar. Si estuviera con el nivel goleador de sus épocas doradas nadie cuestionaría su presencia ni su liderazgo dentro de la cancha, pero el paso del tiempo le pasó una factura inevitable y cada jornada aporta un volumen menor a los esquemas colectivos donde le toca participar.

Llegó el momento de entender que el reloj no perdona a nadie en el alto rendimiento, incluso a los más grandes gladiadores de la era moderna. Saber dar un paso al costado en la hora indicada resulta la mejor decisión para no empañar una trayectoria legendaria, permitiendo que la memoria de los fanáticos conserve intacta la gloria de un futbolista inolvidable en lugar de una triste retirada envuelta en conflictos.

En síntesis

Cristiano Ronaldo dejó la concentración de Portugal tras discutir con el técnico Jorge Jesus.

dejó la concentración de Portugal tras discutir con el técnico Jorge Jesus. Cristiano Ronaldo no jugó ningún minuto contra Noruega en la UEFA Nations League.

no jugó ningún minuto contra Noruega en la UEFA Nations League. El astro portugués viajó a Arabia Saudita y quedó a 21 goles de los 1000.