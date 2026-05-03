¿Por qué no juega Kylian Mbappé en Espanyol vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26?

Espanyol y Real Madrid se enfrentan este domingo 2 de mayo en un duelo clave de LaLiga, especialmente para el conjunto merengue en su lucha por el título. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio de Cornellà a partir de las 13:00hs (CDMX).

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Con la victoria de este sábado de Barcelona frente a Osasuna, el Real Madrid está obligado a ganar para mantener viva la pelea por el título de LaLiga. Sin embargo, Álvaro Arbeloa no podrá contar con Kylian Mbappé para este partido.

¿Por qué no está Kylian Mbappé?

Kylian Mbappé no está presente en el juego de Real Madrid frente al Espanyol por lesión. El francés sufrió una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda en el partido contra el Betis del pasado 24 de abril.

Aunque el club merengue no dio una fecha de regreso, según Le Parisien, un medio importante de Francia, Kylian Mbappé volvería en dos semanas. Por lo tanto el galo se perdería el clásico del próximo fin de semana ante Barcelona.

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A pesar de que todo indica que Barcelona será campeón de LaLiga, se espera que Kylian Mbappé sume minutos en los últimos dos partidos de Real Madrid en la temporada, contra Sevilla y Athletic Club de Bilbao, ya pensando en tomar ritmo de cara al Mundial 2026.

En síntesis