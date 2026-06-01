Piero Quispe ya tiene equipos que podrían sacarlo de Pumas

Todavía es una incógnita en Pumas la continuidad de Efraín Juárez, pero uno de los jugadores que relegó desde su llegada fue a Piero Quispe. El futbolista peruano se fue al Sydney FC para continuar con ese préstamo, pero todavía su contrato con la escuadra universitaria termina en diciembre del 2026, puesto que le quedan seis meses.

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Por esta razón, desde la directiva estarían buscándole acomodo y es que el estratega no lo contempla como parte de la plantilla. De esta manera, ya habría tres equipos que estarían interesados en poder fichar al exjugador de Pumas para que la directiva en el Pedregal pueda estar tranquila y comience a enfocarse en los refuerzos.

Equipos interesados en Piero Quispe

De acuerdo con ESPN en Perú, el primer equipo que estaría interesado en llevárselo está en la Liga MX, y se trata del Atlante. Miguel Herrera estaría buscando al jugador para unirlo a sus filas cuando su plantilla debute en el Apertura 2026, por lo que tienen la opción de negociar con Los Potros por este fichaje.

Pero la misma fuente revela que también hay interés por él en la Major League Soccer, especialmente con el San José Earthquakes. Este conjunto se ha fijado mucho en la liga mexicana para poder conseguir a algunos elementos y el exauriazul podría quedar con su enfoque, pero tendrían que llegar a un arreglo con los universitarios.

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Finalmente, también apuntaría a formar parte de Huracán en Argentina, esta escuadra se ve con menos posibilidades que las otras dos tomando en cuenta que con Atlante tendría un proyecto de cero y con posibilidades de ser un referente en la plantilla y con el equipo de la MLS probar sus cualidades de velocidad.

En síntesis