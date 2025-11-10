Lamentablemente, otro de los jugadores que salieron lesionados de ese Cruz Azul vs Pumas fue José Juan Macías, el delantero mexicano estaba siendo uno de los elementos más destacados del conjunto auriazul, la confianza que le dio Efraín Juárez le permitió al jugador dar su mayor esfuerzo y conseguir que el equipo llegara hasta Play-In.

Pero las malas noticias volvieron para él, se sabía que antes de ser considerado como refuerzo, el futbolista estuvo a nada de retirarse del futbol después de que un par de lesiones de ligamentos cruzados lo dejaran fuera de las canchas. Tristemente, la misma afectación le pasó factura y ahora las cosas se le vuelven a complicar.

El apoyo de Efraín Juárez y Pumas

De acuerdo con el reporte médico que compartieron en Pumas, “JJ” Macías no sólo tuvo rotura completa de ligamento cruzado, sino que además también colateral y ruptura de menisco, por lo que haciendo un aproximado, estaría fuera del futbol por 9 meses, esto implica este torneo y el que viene, puesto que en mayo se estaría jugando la siguiente final del Clausura 2026.

Ante ello, el propio entrenador y el equipo de Pumas le dedicaron unas palabras a través de sus redes sociales brindándole todo el apoyo y desde luego, dándole ese ánimo que necesita para poder superar esta situación que otra vez lo pone en un momento vulnerable justo cuando estaba haciendo bien las cosas con el conjunto universitario.

¿JJ Macías será renovado con Pumas?

Pero esto no sólo fueron palabras, sino que de acuerdo con el periodista Fabrizio Domínguez de Fox, dio a conocer que pese a la lesión le mostrarán tranquilidad al delantero haciéndole su renovación de contrato, la cual constará de un año más para su rehabilitación, es por ello que pese a lo sucedido el conjunto auriazul le da una buena noticias.

