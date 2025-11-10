La resonancia magnética realizada este lunes confirmó la gravedad de la lesión de José Juan Macías: ruptura completa de ligamento cruzado anterior, ruptura de ligamento colateral medial y ruptura de menisco medial. Lamentablemente lo dejará fuera de las canchas por lo menos 9 meses.

El delantero de Pumas será operado en los próximos días y todo el equipo está a la espera de su recuperación. Sin duda, es un duro golpe para el equipo universitario justo en la recta final del torneo y más sabiendo que el atacante venía mostrando un gran nivel.

No todos son buenas noticias para el equipo que dirige Efraín Juárez, que el fin de semana tuvo la posibilidad de vencer al que en su momento era líder, Cruz Azul, y se metió entre los 10 mejores del certamen para tener otra oportunidad de entrar a la Liguilla.

El atacante sufrió una falta por parte de José Paradela, mediocampista de La Máquina Celeste, y volvió a sufrir otra durísima lesión en su rodilla. Macías ya había pasado por esto en dos ocasiones ya que se había roto los cruzados en dos ocasiones allá por el 2023.

En su momento el atacante pensó en la posibilidad de retirarse del futbol profesional pero finalmente volvió a jugar. Macías llegó a Pumas en busca de revancha futbolística pero un nuevo obstáculo vuelve a poner en problemas su carrera.

¿Cuándo juega Pumas el Play-In ante Pachuca?

El duelo de Play-In entre Pumas y Pachuca se jugará el jueves 20 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Hidalgo. El equipo universitario buscará un triunfo para mantenerse con vida en la pelea por la Liguilla. En caso de ganar, Pumas deberá disputar un partido más antes de poder asegurar su lugar entre los mejores del torneo.

