Efraín Juárez reveló la razón de su salida de Pumas UNAM: “Me fui porque…”

El DT que le devolvió el éxito a los Felinos confesó las razones por las que se marchó a pesar de estar en un proyecto exitoso.

Sin dudas que una de las salidas más importantes en el último tiempo en el futbol mexicano fue la de Efraín Juárez de Pumas UNAM. Tras perder la dura final de la Liga MX ante Cruz Azul a mediados de año, el entrenador decidió dar un paso al costado. Meses después, el DT rompió el silencio y se expresó de forma clara sobre su alejamiento de los Felinos.

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Efraín Juárez dio motivos para irse de Pumas UNAM

A pesar de que Juárez todavía tenía contrato en Pumas, el ciclo pareció haber llegado a su fin para él. Este miércoles, en conversación exclusiva con Claro Sports, Efraín le puso fin a las especulaciones y expresó que se fue de Pumas porque necesitaba un cambio de aire, un nuevo desafío en su carrera como entrenador.

“Le comenté al presidente: ‘Necesito tomarme un tiempo. Quiero probarme algo diferente, ir a un país donde no hablen mi idioma‘. También hay unos rumores… Cualquier cantidad de estupideces que se dicen'”, expresó Juárez.

Y además agregó: “Era un club de mucho pesimismo, resignación de que no iba a pasar mucho. Gente cercana me decía que había cometido un error al volver a Pumas. Yo quería devolverles todo lo que me habían dado como jugador. Nos quedamos a nada de ser campeones, esa es la verdad. ¿Si volvería? Uno siempre regresa a su casa”.

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Efraín Juárez lamentó su salida de Pumas UNAM. (GETTY IMAGES)

De esta manera, los aficionados encontraron respuestas al misterio que se mantuvo durante largos meses. Con la llegada de Esteban Solari en su lugar no se mantuvieron los buenos resultados, por lo que sin dudas que se trata de declaraciones que abren la herida de la ida de un entrenador que parecía tener mucho más para conseguir con los Universitarios.

En síntesis

Efraín Juárez explicó que dejó Pumas UNAM para buscar un nuevo desafío en el extranjero.

explicó que dejó Pumas UNAM para buscar un nuevo desafío en el extranjero. Efraín Juárez renunció a Pumas tras perder la final de la Liga MX contra Cruz Azul.

renunció a Pumas tras perder la final de la Liga MX contra Cruz Azul. Esteban Solari asumió la dirección técnica de Pumas en reemplazo de Efraín Juárez.