El entrenador no renovó su contrato y todavía no está confirmada su continuidad en el equipo universitario a partir de la próxima temporada.

Se acabó la ilusión para Pumas UNAM. El equipo universitario perdió 2-1 frente a Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario y volvió a quedarse sin poder romper la sequía de 15 años sin títulos de Liga MX.

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Los dirigidos por Efraín Juárez no pudieron aprovechar la localía en la gran final y terminaron pagando caro algunos errores cometidos durante el encuentro. Después de haber sido el súperlíder del torneo y uno de los equipos más sólidos del semestre, Pumas cerró la temporada como subcampeón del futbol mexicano.

Más allá del golpe deportivo, otra de las cuestiones que comenzó a generar incertidumbre en el entorno universitario es el futuro del entrenador. En la previa de la final, Juárez había hablado públicamente sobre su continuidad y reconoció que todavía no existe una renovación cerrada con el club.

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A pesar de dejar en claro sus ganas de seguir en Pumas, el entrenador también reveló que existen ofertas y acercamientos desde distintos lugares. “Depende mucho del proyecto, pero sí te puedo decir que hoy hay acercamientos de equipos de MLS, equipos en Europa y equipos en la propia liga que se han interesado por mis servicios”, comentó días antes de la definición.

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La directiva debería acelerar las negociaciones con el entrenador si es que quieren retenerlo pensando en lo que viene. El gran trabajo que hizo en la temporada con los universitarios, hizo que varios equipos quieran contar con él.

En TUDN aseguran que Efraín Juárez podría irse a Europa

Según información revelada en TUDN, es muy probable que Efraín Juárez termine dejando Pumas en las próximas semanas. Dentro del entorno del entrenador consideran que una posible oportunidad en Europa podría ser clave para continuar creciendo en su carrera como director técnico.

En sintesis

El director técnico mexicano Efraín Juárez evalúa ofertas en el extranjero tras finalizar como subcampeón.

evalúa ofertas en el extranjero tras finalizar como subcampeón. El club Pumas UNAM perdió 2-1 ante Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario.

perdió 2-1 ante Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario. La cadena televisiva TUDN aseguró que es probable la salida del entrenador hacia Europa.